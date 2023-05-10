إعلامية سودانية لـ"الدستور": الوضع الميداني في السودان مستقر رغم الاشتباكات المتقطعة

أفادت الإعلامية السودانية شمائل النور، بأن الاشتباكات ما زالت مستمرة فى الأراضي السودانية، مشيرة إلى أنها عقب الأسبوع الأول من الاشتباكات أصبحت الأمور تسير بوتيرة عادية.

وأضافت النور فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه حاليا لا يوجد تطورات عسكرية ميدانية كبيرة، بخلاف وجود واستمرار المعارك فى منطقة القصر الرئاسي، لافتة إلى أن هناك أصوات مدفعات ثقيلة وأصوات طيران، لكن بشكل عام لا يوجد تطور ميداني عسكري كبير، والمناطق التى استحوذت عليها قوات الدعم السريع ما زالت تحت سيطرته، والمناطق التى تخضع لسيطرة الجيش السوداني ما زالت تحت سيطرته.

وأكدت الإعلامية السودانية أن الوضع عسكريا وميدانيا لا يوجد به أى تطور، لكن الاشتباكات مستمرة بشكل متقطع يزيد أو ينقص لكن ما توقفت.

شمائل النور: السعودية فضلت أن تكون المفاوضات بعيدة عن وسائل الاعلام

وحول مفاوضات جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المستمرة منذ السبت الماضي، أشارت النور إلى أن الوساطة السعودية فضلت أن تكون المفاوضات بعيدة عن وسائل الإعلام.

وتابعت النور، أن الأطراف تحتاج إلى تحسين مواقعها ميدانيا كتحسين للموقف التفاوضي، وبالنسبة للجيش السوداني مفترض أن يخوص معركة كبيرة يحقق بها مكاسب عسكرية كبيرة وبالتالي يحسن موقفه التفاوضي، ولكن بالوضع الحالي لا اعتقد أن يكون هناك اختراق، وخاصة أن الجيش يضع شرطا لا يقبله الدعم السريع وهو خروج الدعم السريع من كافة المناطق التى يسيطر عليها.

وأوضحت الكاتبة السودانية، أنه فى المقابل الدعم السريع يرى أن إطلاق النار من النقطة المنتهي عليها المعارك العسكرية أى كل موقع مسيطر عليه قوات الدعم السريع يحتفظ به، وآنذاك يؤكد التزامه بوقف إطلاق النار، ولذلك لا أعتقد أن يحدث اختراق ما لم يحدث حدث ميداني كبير لصالح طرف لأنه حتى الآن كل طرف يعمل على كسب المعركة لصالحه.