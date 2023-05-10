الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"بى إن سبورتس": هدف مانشستر سيتى ضد ريال مدريد غير شرعى

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

أكدت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن هدف مانشستر سيتي الإنجليزي في شباك ريال مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا، لم يكن شرعيًا.

وفرض مانشستر سيتي التعادل أمام مضيفه ريال مدريد الإسباني، بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف مانشستر سيتي عن طريق البلجيكي كيفن دي بروين، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة جزاء ريال مدريد.

الهدف شهد اعتراضًا كبيرًا من لاعبي ريال مدريد والجهاز الفني بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بحجة أن الكرة تجاوزت خط الملعب في لعبة الهدف، قبل أن يلعبها برناردو سيلفا للداخل.

وفي الاستديو التحليلي الخاص بشبكة قنوات "بي إن سبورتس"، أوضح الفرنسي آرسين فينج،ر مدرب أرسنال السابق، ورئيس لجنة التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه كان يتوجب على الحكم العودة إلى تقنية الفيديو، لرؤية ما إذا كانت الكرة تخطت خط الملعب قبل أن تصل لـ برناردو سيلفا، أم لا.

وعرضت "بي إن سبورتس" صورة ثلاثية الأبعاد أظهرت أن الكرة تجاوزت خط التماس بالكامل، وبالتالي فإن الهدف لم يكن شرعيًا لـ مانشستر سيتي.

وتُقام مباراة الإياب ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب "الاتحاد"، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

البرازيلي فينيسيوس جونيور كان قد افتتح التسجيل لـ ريال مدريد بهدف أول بتسديدة صاروخية من خارج منطقة جزاء مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويلعب ميلان الإيطالي ضد مواطنه إنتر، اليوم الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ذهاب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2022-2023.

مانشستر سيتى ريال مدريد دوري ابطال اوروبا كيفن دي بروين دى بروين

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