الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القاهرة تبدأ المبادرة الثانية لتنفيذ المشروعات الخضراء الذكية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة بدأت  فى تنفيذ أعمال الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأنه يتم حاليًا عقد عدد كبير من الندوات التعريفية بالمبادرة فى الجامعات ومراكز الشباب والمراكز الثقافية بمختلف مناطق وأحياء العاصمة، بالإضافة إلى نشر إعلانات تعريفية بالمبادرة فى الشوارع والميادين العامة وعبر مواقع التواصل الاجتماعى للوصول لكافة الفئات المستهدفة وحثها على المشاركة فى المبادرة التى بدأ التقديم لها فى الأول من أبريل ويستمر حتى نهاية شهر مايو ٢٠٢٣ من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg.

نوات تعريفية

وفى هذا السياق، نظمت محافظة القاهرة عدة ندوات تعريفية بأحياء باب الشعرية وعابدين والأزبكية  وكلية الفنون التطبيقية
وتناولت الندوات أهداف المبادرة وتوضيح لفئات المشروعات المشاركة وشروطها ومن ضمنها  أن يكون المشروع المقدم أخضر وذكى طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة، وأن يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقًا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/ تختص بالمرأة)، وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي، ويكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبي إحتياجات ملحة داخل المحافظة وأن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة.

وتشمل الندوات الإجابة على استفسارات المشاركين عن كيفية التقديم والفئات المستهدفة وخطوات الدخول على منصة التقديم، وكيفية إدخال البيانات على الرابط  http://www.sgg.eg

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

وكان أشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أنه يشترط فى المشروعات التى ستقدم بمحافظة القاهرة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن يكون المشروع المقدم أخضر وذكى طبقًا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة، وأن يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقًا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/ تختص بالمرأة)، وأن يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي prototype ، أو أن يكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبي إحتياجات ملحة داخل المحافظة، أو يتضمن عنصر إبتكارى، على يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة .

وأضاف محافظ القاهرة أن الفئات الستة التى تستهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تلقى مشروعاتهم هم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة خاصة تلك المتعلقة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة ، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة على ان تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدى لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كلٌ فى فئته.

المشروعات الخضراء الذكية مبادرة محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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