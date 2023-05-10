رحل بعد 70 يومًا من المرض.. من هو الكاتب الصحفي محمود بكري؟

رحل عن عالمنا الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود بكري بعد صراع مع المرض استمر 70 يوما في أحد المستشفيات العسكرية، وانتشر الخبر بعد أن أعلن عنه شقيقه النائب البرلماني والكاتب الصحفي مصطفى بكري.

وفاة الكاتب الصحفي محمود بكري

وكتب مصطفي بكرى عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د . محمود بكري عضو مجلس الشيوخ. الذي توفي منذ قليل بمستشفي المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يوما وسيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة المعنا - بندر قنا عصر اليوم بناء علي وصيته، وسيقام العزاء لمدة ثلاثة أيام بالبلدة، وسيحدد فيما بعد موعد العزاء بالقاهرة.. رحم الله أخي العزيز، وغفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وعاني الكاتب الصحفي محمود بكري من مرض الإلتهاب الرئوي وخلل فى الجهاز المناعى ما أدى لاستمراره في المستشفى لأشهر، ورحل فجر اليوم، وبالتزامن مع وفاته نقدم لكم من خلال هذه السطور معلومات عن محمود بكري.

أبرز المعلومات عن الكاتب الصحفي محمود بكري

-ولد محمود بكري بمحافظة قنا بمركز المعنا، وحصل على ليسانس الحقوق، ثم اتجه للعمل بمجال الصحافة، وعمل كمحرر صحفي في العديد من الصحف والمجلات المختلفة خلال مشواره المهني.

-وهو شقيق مصطفى بكري، عضو مجلس النواب والكاتب الصحفي.

-وحصل محمود بكري على عضوية مجلس الشيوخ في عام 2020 عن القائمة الوطنية.

-كما عمل محمود بكري رئيسًا لمجلس إدارة موقع الأسبوع منذ عام 2015.

-وكان محمود بكري رئيسا لتحرير ببرنامج حقائق وأسرار أيضًا.

-ويصدر عن دار سما للنشر، كتاب جديد للراحل محمود بكري بعنوان "المشي على الأشواك"، حيث يتناول مسيرته هو وشقيقه النائب مصطفى بكري، والمعارك التي خاضها في بلاط صاحبة الجلالة، كما يعرض الكاتب في مؤلفه لمسيرة حياته وشقيقه من قنا إلى القاهرة.