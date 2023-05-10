أعلن النائب والكاتب الصحفي مصطفى بكري، موعد عزاء النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، والذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد صراع مع المرض داخل أحد مستشفيات القاهرة.

وكتب النائب مصطفى بكري عبر حسابه في "تويتر"،: "يقام يوم الأحد القادم عزاء النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ بعد أداء صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير للرجال والنساء، تغمد الله الفقيد برحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون - صدق الله العظيم".

يقام يوم الأحد القادم عزاء النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ بعد أداء صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير للرجال والنساء ، تغمد الله الفقيد برحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون - صدق الله العظيم — مصطفى بكري (@BakryMP) May 10, 2023

وكان أعلن مصطفى بكري، وفاة شقيقه محمود بكري، عبر تويتر: "بسم الله الرحمن الرحيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون - صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره - أنعي أخي وشقيقي الغالي النائب د . محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي توفي منذ قليل بمستشفى المعادي العسكري بعد فترة علاج زادت عن أكثر من 70 يوما وسيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة".