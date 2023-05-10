الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المتهمة بقتل سائق توك توك بكفر الشيخ: "كان بيوصلني دايماً ففكرت في سرقته"

ضبط متهمة
ضبط متهمة

تباشر النيابة  العامة بكفر الشيخ التحقيق مع امرأة ورجل بتهمة قتل سائق توك توك وإلقاء جثته على جسر بمحافظة كفر الشيخ.

أدلت المتهمة وهي ربة منزل باعترفات تفصيلية حول كيفية ارتكابها الجريمة والتخطيط لها من أجل سرقة المجني عليه.

وقالت إنها تعرفت على المجني عليه سائق التوك توك منذ فترة وكان تتعامل معه بتوصيلها إلى الأماكن التي تذهب إليها.

وأشارت إلى أنها خططت مع زوجها العرفي لسرقة التوك توك وبيعه فتواصلت مع المجني عليه وطلبت منه المجيء إليها للذهاب لأحد الأماكن.

وعند مرورهما قام المتهم الثاني بالركوب في التوك توك والاعتداء عليه باستخدام سكين كان بحوزته مما أودى بحياته، وعقب ذلك قام بتقييد قدميه بحبل واستولى على مركبة "التوك توك" - حافظة نقوده - هاتفه المحمول، وإلقاءه على الجسر والفرار من موقع الجريمة.

وبعد تكثيف الأجهزة الأمنية تحرياتها تم التوصل إلى هوية المتهمين والقبض عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ة بكفر الشيخ قتل سائق توك توك محافظة كفر الشيخ

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المتهمة بقتل سائق توك توك بكفر الشيخ: "كان بيوصلني دايماً ففكرت في سرقته"

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