إزالة 213 حالة تعد على الأراضي وأملاك الدولة في الدقهلية

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أزالت 213 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات.

جاءت تصريحات المحافظ عقب اطلاعه على التقرير الذي عرضه المهندس محمد جلال مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، مشيرا إلى أن أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 يتم تنفيذها على قدم وساق، وذلك بالتنسيق مع جميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

ووجه مختار، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالإبلاغ الفوري عن أي حالات تعد جديدة بعد انتهاء الإزالات وأعمال الموجة بالكامل، مؤكدا أهمية إعداد التقارير الدورية لموقف الإزالات خلال الموجة المشار إليها من خلال الإدارة العامة للأملاك بديوان عام المحافظة لرفعها أولا بأول لوزارة التنمية المحلية ومنها إلى اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات؛ وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.