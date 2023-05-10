كوريا الشمالية تهنئ روسيا بمناسبة الاحتفال بيوم النصر

هنأ الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، روسيا بمناسبة الاحتفال بيوم النصر، وذلك في رسالة بعث بها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كيم - حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" - "النصر هو تقليد متأصل في روسيا، وسوف يسطع مجد النصر في التاريخ ويستمر إلى الأبد مع روسيا حتى عندما يمر الوقت وتتغير الأجيال".

وفي سياق متصل، من المتوقع أن يسمح الاتفاق الذي أعلن بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية حول تعزيز الردع ضد بيونج يانج بالحد من حماس سيول لامتلاك أسلحة نووية، لكنه يدل على الغياب شبه الكامل لوسائل مجدية للقضاء على تهديد الترسانة الكورية الشمالية.

وتحث الولايات المتحدة والمجتمع الدولي منذ سنوات كوريا الشمالية، من دون جدوى، على التخلي عن سعيها في مجال حيازة أسلحة نووية، ودفع هذا الخطر الماثل منذ فترة طويلة والمتزايد، كثيرين في كوريا الجنوبية إلى الوقوف في صف المطالبين ببناء ترسانة نووية للبلاد.