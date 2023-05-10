الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فيوتشر في مهمة سهلة أمام طلائع الأسطول في دور الـ32 لبطولة كأس مصر

فريق فيوتشر
فريق فيوتشر

يحل طلائع الأسطول ضيفا على فريق فيوتشر في التاسعة مساء اليوم باستاد السلام في دور الـ32 لبطولة كأس مصر وسيتأهل الفائز بالمباراة لمواجهة إنبي في دور الـ16.

فريق فيوتشر الذي يحتل المركز الثاني في جدول الدوري برصيد 50 نقطة يعاني من تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة ولم يحقق الفوز في أخر ثلاث مباريات لكنه تأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

علي ماهر المدير الفني لفيوتشر سيستغل المباراة في الدفع باللاعبين البدلاء أمثال محمود شعبان ومحمد عبد السلام وطارق طه وعبد الله ياسين وبابا توندي بيللو وأحمد رفعت وعمر السعيد وطالب علي ماهر لاعبيه بحسم الأمور مبكرا والاستفادة من فارق المستوى الفني والخبرة واللياقة البدنية .

وركز علي ماهر خلال التدريبات على تنوع أساليب الهجوم لاختراق دفاع طلائع الأسطول من الجانبين والعمق والاستفادة من الكرات الثابتة مع الحذر من الهجمات المرتدة  التي سيعتمد عليها طلائع الأسطول .

وأكد علي ماهر أن المشكلة الوحيدة التي تواجهه هى عدم وجود معلومات عن فريق طلائع الأسطول لذلك يعمل على استكشاف الفريق في ربع ساعة الأولى لتحديد نقاط ضعفه والتركيز على استغلالها .

على الجانب الآخر يسعى فريق طلائع الأسطول أحد فرق القسم الثالث للظهور بمستوى مشرف والصمود أطول وقت ممكن أمام فيوتشر القوي .

طلائع الأسطول تأهل لدور ال32 بعدما فاز في الدور التمهيدي الأول على نادي ميدو 1- صفر ثم فاز في الدور التمهيدي الثاني على سمنود  3- صفر وفاز في الدور التمهيدي الثالث على هلال مطروح 1- صفر وفاز في الدور التمهيدي الرابع على أبوقير للأسمدة 3-2 بر كلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل 1-1.

يدير المباراة السيد منير ويساعده ماجد السنباطي وأحمد طارق موسى ومعهم شريف حسن حكما رابعا .

بطولة كأس مصر فريق فيوتشر طلائع الأسطول علي ماهر محمود شعبان

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