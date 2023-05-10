الأربعاء 10 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير الآثار بمكتبة الإسكندرية: التماثيل السوداء بالحضارة المصرية لمغزى دينى

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

علق الدكتور حسين عبدالبصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، على مزاعم "الأفروسنتريك"، مؤكدًا أنها  دعوة نشأت في الغرب والهدف منها أن ينتسبوا للحضارة المصرية القديمة.

 

وقال "عبدالبصير"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، والمذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، إنهم يروجون للتماثيل ذات البشرة السوداء بالحضارة المصرية القديمة على أنهم أفارقة، موضحًا أن التماثيل السوداء لبعض الشخصيات كان لها مغزى وتصوير فني و مغزى ديني.

 

أشهر التماثيل ذات البشرة السوداء

وأكد أن أشهر هذه التمثيل كانت لـ الإلة "أوزوريس" لأنه دائمًا ما كان يصور في فترات الليل، ولذلك كان يصور باللون الأسود، وكان هذا اللون الأسود نسبة للطين المصري الخصب.

 

وتابع: "توت غنخ آمون" تم تصويره في أكثر من عمل فني باللون الأسود وهو لم يكن أسود، وهي كانت لأغراض دينية ومغزى أخر، مشددًا على أن هذه الدعوة "الأفروسنتريك" في شهر فبراير 2021 واجهتها الدولة واعترضتهم".

مكتبة الاسكندرية الأفروسنتريك الحضارة المصرية مغزى ديني التماثيل السوداء البشرة السوداء

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