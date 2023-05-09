بسام راضى يكشف تفاصيل استرداد مصر 4 قطع أثرية من إيطاليا

كشف السفير بسام راضي، سفير مصر في إيطاليا، عن تفاصيل تسلم مصر 4 قطع أثرية مستردة من إيطاليا، مؤكدًا أن إيطاليا بها واحد من أكبر المتاحف التي تحتوي على قطع أثرية مصرية أصلية، وذلك في شمال إيطاليا.

وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة cbc، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، أنه تم بذل جهود كبيرة لاستعادة القطع الأثرية التي تم تهريبها بشكل غير قانوني.

القطع المستردة من إيطاليا

وتابع سفير مصر في إيطاليا، أنه جرى استرداد 4 قطع ذات قيمة كبيرة من الجانب الإيطالي، موجهًا الشكر لإيطاليا لأنها سهلت بشكل كبير إجراءات التسليم بعد التيقن من أنها جرى تهريبها بشكل غير قانوني منذ سنوات، وهي جزء كبير من تابوت خشبي يعود لعصر الدولة الحديثة، وبعض القطع الفخارية الخاصة بالعصرين الروماني والقبطي، كما أن شركة مصر للطيران سهلت الإجراءات ونقلتها إلى مصر وتم تسليمها.