مؤسس بيت الحكمة للنشر: "على الدولة تعيين هيئة متخصصة لتحسين الصناعة فى مصر"

قال أحمد السعيد، مؤسس بيت الحكمة للنشر، إن النشر في مصر لا يمثل صناعة حقيقية، باعتراف من الدولة، موضحًا أن النشر أصبح أسهل مهنة يمكن ممارستها في مصر في ظل غياب المعيارية.

وطالب "السعيد" خلال كلمته، بندوة "صناعة النشر.. التحديات والحلول" بصالون "الدستور" الثقافى، اليوم الثلاثاء، بتدخل الدولة لدعم هذا القطاع، مضيفًا: "على الدولة تعيين هيئة متخصصة لتحسين صناعة النشر في مصر".

وتطرق "السعيد" لدور المملكة العربية السعودية في دعم النشر، قائلًا: "أُقيمت الهيئة الوطنية للنشر، لدعم الناشرين".

وتابع: "نفتقد في مصر لقواعد البيانات بشكل عام، كما أن الصين تدعم هذه الصناعة الهامة من خلال إنشائها لجائزة أفضل مائة ناشر صيني، وهنا نرى دور الدولة في دعم الناشرين".

ويشير إلى أن أزمة تحديات النشر في مصر، جعلت أكثر من 100 ناشر مصري يذهبون إلى الخليج للعمل بهذا المجال.

وناقش صالون "الدستور" الثقافي عبر ندوته الثانية "صناعة النشر.. التحديات والحلول"، بقاعة ندوات جريدة "الدستور"، العديد من القضايا التي تواجه مستقبل صناعة النشر في مصر، يأتي ذلك إيمانًا بأهمية دور الثقافة في بناء صناعة اقتصاد مجتمعاتنا، ودورها في مخاطبة الوعي الجمعي للمجتمعات وتوجيه اهتمامها بالفنون والعلوم والآداب.

وذلك بحضور كافة أطراف صناعة النشر فى مصر؛ سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وهم: سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، والناشر على عبدالمنعم المسئول عن تطبيق "ستوريتيل" سابقًا، والناشر الدكتور أحمد السعيد، مؤسس بيت الحكمة للفنون والثقافة، الناشر شريف بكر، المدير التنفيذي لدار العربي، والناشر حسين عثمان، المدير التنفيذي لدار ريشة، والكاتبة والإعلامية الدكتورة صفاء النجار، مؤسس دار أطياف للنشر؛ وذلك بحضور الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويقدم الندوة الكاتب الصحفي والباحث الأكاديمي حسام الضمراني، ويديرها المحرر الثقافي الزميل خالد حماد.