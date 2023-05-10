نائب محافظ مطروح: "لاند سكيب" بمحيط وحدات الطعام المتنقلة لاستقبال الرواد

قالت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، إنه جرى عقد مؤتمر مع الشباب المتقدمين للحصول على وحدات الطعام المتنقلة بمشروع ممشى أهل مصر ممن ينطبق عليهم الشروط وفقا لقانون وحدات الطعام المتنقلة رقم ۹۲ لسنة ٢٠١٨ والذي يسعى لتوفير فرص عمل للشباب طوال العام.

وأضافت لـ "الدستور"، أنه تم عرض النماذج المقترحة للوحدات المتنقلة بالمشروع بشكل يحمل الهوية البصرية للمحافظة بالإضافة إلى عرض طرق التمويل المتاحة لهم تسهيلا عليهم وجاري وضع المواصفات القياسية للعربة وعرضها على الشباب لتنفيذها.

وذكرت أنه تم مناقشة كافة الأفكار التي يمكن أن تساعد على الاستفادة من المشروع بالشكل الأمثل بالإضافة إلى دراسة عمل landscaping للمنطقة المحيطة بوحدات الطعام المتنقلة لتكون أماكن انتظار لرواد المشروع.

وتابعت أن مدة ترخيص وحدات الطعام المتنقلة 3 سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيها سنويا، مشيرة إلى أنه يحظر التنازل عن الترخيص للغير وتغير النشاط المحدد بالترخيص وفي حالة وفاة المرخص له (مالك وحدة الطعام المتنقلة) وعدم تقدم أحد من الورثة الشرعيين بطلب نقل الترخيص خلال 4 أشهر من تاريخ الوفاة يعد الترخيص لاغي.