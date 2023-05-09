الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمود فوزى يكشف تفاصيل جلسات الحوار الوطنى.. والفئات التى ستحضرها

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه بداية من يوم الأحد المقبل تبدأ جلسات الحوار الوطني على مدار 3 أيام بالأسبوع، وهي الأحد والثلاثاء والخميس للمحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اليوم الأول للحوار يتمضن 4 جلسات، تخصص جلستان لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ويليها شيء متعلق بالتعاونيات.

حضور الجلسات

وأكد أنه يتم اختيار مواضيع الجلسات بعضها ذات جماهير كبيرة وأخرى تكون أقل، حتى يستطيع الحضور والمشاركة بالجلسات، مشيرًا إلى أن الجلسات يحضرها ممثلو الأحزاب السياسية اليمين، واليسار، والوسط، وأعضاء مجلس الحوار، والمقررون والمقررون المساعدين والمحاورون، ومواطنون من مقدمي الاقتراحات، وممثلون للجهات، ومجموعة من الخبراء والمتخصصين إذا احتجنا لهم، وحضور الحكومة اختياري.

محمود فوزي الحوار الوطنى جلسات الحوار الوطني حضور الجلسات مواضيع الجلسات

مواد متعلقة

نجاد البرعى: الحوار الوطنى فرصة لتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان

كيف سيضع "الحوار الوطنى" خطة قومية لمحو الأمية؟.. محمد يحيى يجيب

رئيس حزب الريادة: الحوار الوطنى بمثابة الجمعية الوطنية غالية الهدف

برلمانى: توصيات الحوار الوطنى ستكون معبرة عن المواطن (فيديو)

"نواب الشباب والرياضة" يبدؤون صياغة توصيات الحوار الوطني لشباب بورسعيد

الأكثر قراءة

زوجة حسن شاكوش: "طليقى بيشهر بيا علشان أتنازل عن القضايا"

شهود عيان من غزة يروون لـ"الدستور" تفاصيل ليلة الحزن الدامية

بالأسماء.. نجاة 3 أشخاص من الموت في تصادم معدية ببورسعيد

طلاب طب بيطرى أسيوط يشاركون بأفكارهم فى ندوة جهاز تنمية المشروعات

العثور على جثة شاب مذبوح داخل عقار تحت الإنشاء بالفيوم

السعودية تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية فى سوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

نهر الموجى العظيم

سمير عطاالله يكتب: يودّع بعد كل ما ودّع

محمد عبدالعزيز

هنا الخرطوم.. من «القاهرة»

أحمد الصغير

كلمة السر فى موجات السرقة الشمالية 3

وائل لطفي

التحدى والطريق

ماجد حبته

أرقام مطمئنة نسبيًا

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»