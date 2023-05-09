محمود فوزى يكشف تفاصيل جلسات الحوار الوطنى.. والفئات التى ستحضرها

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه بداية من يوم الأحد المقبل تبدأ جلسات الحوار الوطني على مدار 3 أيام بالأسبوع، وهي الأحد والثلاثاء والخميس للمحاور الثلاثة السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اليوم الأول للحوار يتمضن 4 جلسات، تخصص جلستان لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ويليها شيء متعلق بالتعاونيات.

حضور الجلسات

وأكد أنه يتم اختيار مواضيع الجلسات بعضها ذات جماهير كبيرة وأخرى تكون أقل، حتى يستطيع الحضور والمشاركة بالجلسات، مشيرًا إلى أن الجلسات يحضرها ممثلو الأحزاب السياسية اليمين، واليسار، والوسط، وأعضاء مجلس الحوار، والمقررون والمقررون المساعدين والمحاورون، ومواطنون من مقدمي الاقتراحات، وممثلون للجهات، ومجموعة من الخبراء والمتخصصين إذا احتجنا لهم، وحضور الحكومة اختياري.