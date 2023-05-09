الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب طب بيطرى أسيوط يشاركون بأفكارهم فى ندوة جهاز تنمية المشروعات

جانب من الندوة
جانب من الندوة

شارك طلاب كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط، بأفكارهم في فعاليات الندوة التعريفية السابعة، التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وذلك في إطار بروتوكول التعاون المنعقد بين الجانبين وبالتنسيق مع فرع الجهاز بالمحافظة، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة والدكتور محمود عبدالعليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تهتم بمناقشة رؤى الشباب حول وظائف المستقبل والتأهيل المهني لسوق العمل، ورفع الوعي وبث روح الانتماء لدى الشباب، فضلًا عن طرح الرؤى والأفكار الإبداعية لدى الشباب، لتعزيز مشاركتهم في التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

تأتي الندوة تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطرى، وحاضر فيها الأستاذ إيهاب عبدالحميد مصطفى مدير جهاز تنمية المشروعات فرع أسيوط، وشهدت الندوة حضور الدكتورة هبة راشد وكيل كلية طب الأسنان لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ومنسق لجنة تفعيل البروتوكول، والدكتور حسن عبدالصبور وكيل كلية الطب البيطرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور محمود عبدالعليم بما توليه إدارة الجامعة من اهتمام برفع الوعي لدي طلاب الجامعة، وحرصها على التعرف على الجديد في افكارهم ليكونوا شركاء فاعلين فى رسم خريطة الاقتصاد المصرى للسنوات القادمة للاستفادة بالقوة البشرية للشباب المصرى، وبناء قاعدة من المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية والتكنولوجية التي تسهم في توفير متطلبات الأسواق المحلية والعالمية، إلى جانب إتاحة فرص عمل لمختلف فئات المجتمع.

جدير بالذكر أن طلاب كلية الطب البيطرى استعرضوا العديد من الأفكار الجديدة ومشروعات صغيرة أبرزها: تسمين العجول، صناعة الأعلاف، الأشغال اليدوية، مشروع تصميم حفلات الزفاف، ومشروع توفير فئران التجارب للأبحاث العلمية.

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