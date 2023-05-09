أعلن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

ويقود هجوم السيتي النرويجي إيرلينج هالاند ويجاوره جاك جريليش وبيرناردو سيلفا، بينما يعوض غياب ناثان أكي المدافع السويسري مانويل أكانجي.

تشكيل مانشستر سيتي.. هالاند يقود الهجوم.. وأكانجي يعوض أكي أمام الريال

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: ووكر، ستونز، دياز، أكانجي

خط الوسط: جوندجان، رودري، دي بروين

خط الهجوم: جريليش، هالاند، سيلفا

Tonight's line-up! 🌟



XI | Ederson, Walker, Stones, Dias, Akanji, Rodrigo, Gundogan (C), De Bruyne, Bernardo, Grealish, Haaland



SUBS | Ortega Moreno, Carson, Phillips, Laporte, Alvarez, Gomez, Mahrez, Foden, Palmer, Lewis#ManCity pic.twitter.com/nIkzsU6Q5q — Manchester City (@ManCity) May 9, 2023

وكان فريق ريال مدريد الإسباني، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، للدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلّب على تشيلسي الإنجليزي برباعية نظيفة في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي.

بينما خطف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من دوري الأبطال، بعد فوزه على بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 4-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ديفيد ألابا - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: توني كروس - فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما