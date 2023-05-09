السجن المشدد 7 سنوات لتاجر مخدرات بجنوب سيناء

عاقبت محكمة جنايات جنوب سيناء في حكمها بجلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، المتهم أحمد صالح حسين إسماعيل بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه كما ألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات المخدرة لتجارة بالمخدرات.

صدر الحكم برئاسة المستشار ميلاد بخيت بلامون، رئيس محكمة جنايات وعضوية المستشار بهاء سلامة خضر المستشار شريف أمام احمد والمستشار أحمد فاروق الشهبه وأمانة سر محمد عبدالستار ومينا وليم.

وردت معلومات سرية بقيام المدعو احمد صالح حسين إسماعيل، 28 سنة، مقاول مقيم بمدينة أبورديس بالاتجار في المواد المخدرة ويقوم بتوزيعها على عملائه في المقاهى والميادين وانة يتخذ مسكنه مكانا لاحفاء تلك المواد المخدرة وضبطه وبتفتيش عثر معه 102 لفة ورقية بيضاء وبفضها تبين أن بدخل كيس بلاستيك بة مادة جوهر الهيروين المخدر و140 جنيه وموبايل الاتصال على عملائه، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى اصدارت حكمها المتقدم.