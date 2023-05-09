نائب محافظ القاهرة توجه بسرعة نهو مشروعات المنطقة الجنوبية قبل انتهاء العام

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعها الأسبوعي لمتابعة أعمال ومستجدات الخطة الاستثمارية والعمل للانتهاء من كافة مشروعاتها مع قرب حلول العام المالي الحالي.

وتناول الاجتماع بحث الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بأحياء المنطقة الجنوبية و معدلات تنفيذها وتذليل كافة المعوقات والعقبات كالتي تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية، ومنظومة النظافة، وجهود المحافظة في تنفيذ الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والأراضي الزراعية .

وفى بداية الاجتماع تابعت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية والذي يتم من خلالها رفع كفاءة ورصف الطرق الرئيسية والفرعية وأعمال التطوير لعدد من المناطق بأحياء المنطقة الجنوبية، بما يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والإنارة.

ووجهت نائب المحافظ بسرعة الانتهاء من المشروعات قبل نهاية العام المالى الحالي وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، وإزالة أي تحديات تواجه عملية التنفيذ.

وأشارت عبدالمنعم إلى أنه تسير أعمال المشروعات على قدم وساق لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين.

وشددت نائب المحافظ على الأحياء بالإسراع من إنهاء خططها على وجه السرعة و الاستفادة الكاملة من المبالغ المعدة للمشروعات والانتهاء من أعمال الرصف للشوارع الجاري العمل بها و المدرجة ضمن الخطة وذلك بالتنبيه على مقاولى الأعمال بالإسراع واكثيف المتابعة الميدانية لكافة المراحل من قبل رؤساء الاحياء

وتابعت نائب المحافظ الأعمال التي تتم بشارع المقياس بمصر القديمة وشارع سيجوارت وشارع عارف بحي المعصرة وشارع ورش العمرة ومتفرعاته بحلوان وشارع الفيوم بحي دار السلام.

ووجهت عبدالمنعم ادارة الطرق بالمنطقة الجنوبية بتقرير مجمع ومصور لكافة الشوارع الرئيسية والداخلية التي شملها التطوير ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي الواقعة على خريطة المنطقة الجنوبية مع التقييم المستمر لمقاولي الأعمال والشركات المنفذة لبنود الخطة لاختيار الافضل دائما ضمن خطط المنطقة الجنوبية المستقبلية .

وشمل اللقاء الحديث عن حصر الحدائق بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية وخاصة المطلوب تطويرها من خلال التعاون المشترك مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل والانارة بالقاهرة سواء من خلال اعمال التجميل او حملات النظافة المكثفة التي تشمل كافة شوارع المنطقة مع العمل على الاستجابة السريعة والفورية لكافة المشكلات التي تؤرق المواطن في ضوء جهود المنطقة للمتابعة المستمرة والاستجابة الفعالة لطالبات الأهالي والعمل على اعداد لقاءات خدمة المواطنين .

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بالاهتمام التام بكافة المشروعات القومية والتوجيهات الرئاسية لكافة الاعمال المقامة بنطاق الأحياء والمتابعة اولا بأول لكافة المستجدات وبسرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية في اطار حرص الدولة لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات لتحسين جودة الخدمات أمام المواطنين والاستفادة منها بما يحقق رضاهم .

وتطرق الاجتماع لجهود أحياء المنطقة الجنوبية في تنفيذ الموجة الـ٢١ لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضى الزراعية والتي إنطلقت يوم ٢٩ أبريل الماضى وتستمر حتى ١٤شهر يوليو القادم على ثلاثة مراحل وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات علي أملاك وأراضى الدولة .

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