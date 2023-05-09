الخميس.. القومى للمسرح يقيم دراسة نقدية للعرض المسرحي "شتات" بالهناجر

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، دراسة نقدية تتناول العرض المسرحي "شتات" في العاشرة من مساء يوم الخميس المقبل 11 مايو الجارى، بمركز الهناجر للفنون.

تقام الدراسة النقدية عقب انتهاء العرض مباشرة، ويشارك فيها الناقد المسرحي د. سيد الإمام، الناقدة المسرحية د. وفاء كمالو، وتدير الدراسة النقدية الباحثة المسرحية رشا زيدان، بحضور أبطال العرض المسرحي.

"شتات" من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور، تمثيل " ياسر أبو العينين، مصرية، حسن عبد العزيز، عمرو نخلة"، إضاءة أبو بكر الشريف، ديكور نهاد السيد، إعداد موسيقي مريم سعيد، تأليف رشا فلتس وإخراج سعيد سيلمان.