البابا تواضروس يبدأ رحلته لروما بزيارة مزار القديس بطرس

زار البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في أول محطة له لزيارته حاضرة الڤاتيكان، مزار القديس بطرس الرسول، حيث رافق البابا الكاردينال كورت كوخ رئيس مكتب وحدة الكنائس ووفد الكنيسة القبطية وعدد من ممثلي الكنيسة الكاثوليكية.

واستقبل البابا تواضروس بحفاوة بالغة، من قبل مسؤولي الفاتيكان.

واستمع البابا تواضروس الثاني، لشرح تفصيلي لمحتويات بازيليك القديس بطرس، وحرص مستقبلو البابا على فتح أبواب البازيليك حتى يتسنى لقداسة البابا ووفد الكنيسة القبطية أن يشاهدوا المنظر من أعلاها في مشهد بانورامي.



ويقيم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في بيت سانتا مارتا الڤاتيكان، ذو الـ ١٢٠ غرفة وجناح، والمخصص عادة لاستضافة كبار زوار الڤاتيكان، وهو ذات البيت الذي يقيم فيه قداسة البابا فرنسيس، الذي فضل البقاء فيه بدلا من الانتقال إلى السكن الذي يقيم فيه عادة بابوات الفاتيكان، في الدور الثالث من القصر الرسولي.



يذكر أن غدًا ١٠ مايو تحتفل الكنيسة القبطية والكنيسة الكاثوليكية بيوم المحبة الأخوية الذى دعا إليه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أثناء زيارته للفاتيكان عام ٢٠١٣، وظل من وقتها يوم صداقة وحوار بين الكنيستين، يضاف إليه هذا العام على الاحتفال بمرور ٥٠ سنة على عودة بين الكنيستين لأول مرة منذ ١٥ قرن من الانقطاع من بعد مجمع خلقيدونية عام ٤٥١.

وكان قد وصل البابا تواضروس الثاني، مطار روما الدولي - فيمشينو - اليوم وكان في استقباله السفير محمود طلعت سفير مصر لدى الفاتيكان، والسفير بسام راضي سفير مصر لدى ايطاليا، والمونسينيور بريل فاريل نائب المسؤول عن مكتب وحدة الكنائس والمونسينيور يوأنس لحظي جيد السكرتير الشخصي السابق للبابا فرنسيس.