مدبولى: مصر عززت تجربتها فى مجابهة الفقر وتعزيز التعليم وتقديم الخدمات الصحية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا خلال الأعوام الماضية بمشاركة شركائها في التنمية في معالجة العديد من التحديات الإنمائية، على المستوى القطري.

ولفت خلال مؤتمر توقيع الإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة، إلى تصدر دعم الأمم المتحدة كونها الشريك الإنمائي الأكثر تنوعًا مقدمة شركاء التنمية ذات الخبرات المتعددة في كافة القطاعات.

وأكد أن مصر عززت تجربتها في مجابهة الفقر وتعزيز التعليم وتقديم الخدمات الصحية وتمكين النساء والشباب واتباع النظم الاقتصادية المبتكرة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وغيرها من الاحتياجات الملحة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأشار إلى أن مصر كانت في مقدمة الدول ذات الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، فضلًا عن إسهامها في دعم الأمن والسلام الدوليين.