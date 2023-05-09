نادر.. ماهو مرض العضال الذي توفى به الشيخ محمد خليل القارئ؟

توفى الشيخ محمد خليل القارئ بمرض نادر وهذا المرض يُدعى مرض «العضال» ويبحث العديد من المواطنين عن ماهو هذا المرض حتى تصدر الشيخ محركات البحث على جوجل عقب وفاته، فى هذا السياق نكشف خلال السطور المقبلة ماهو مرض العضال وهو مرض نادر.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن يعرف المرض العضال باضطرابات تحدث بسبب أمراض معدية، أو غير معدية، أو وراثية، أو مشاكل في الأيض، أو أورام، أو مناعة ذاتية التي لا يوجد لها علاج في الوقت الحالي، وتشمل أمراض العضال الأمراض النادرة التي تكون في 80% من الحالات ذات طبيعة وراثية.

قد يكون بعض الأمراض العضال مميتاً مثل داء الكلب الذي يتطور ببطء، ويسبب مضاعفات تؤثر على نوعية ومدى حياة المريض. ويمكن أن تؤثر على الصحة البدنية والعقلية للمريض.

وتعد أمراض العضال كثيرة جداً، ولكن يمكن السيطرة على بعض هذه الأمراض باستخدام الأدوية التي قد يحتاج المريض إلى تناولها مدى الحياة، ويمكن أن يستمر في العيش بشكل طبيعي في حال السيطرة على المرض وعدم تطوره.

وكان قد تصدر الشيخ محمد خليل القارىء محركات البحث الأولى على جوجل وذلك بعدما تلقت أسرته العديد من النعى فى وفاته.

حفظَ القرآن الكريم على يد الشيخ فضل كريم، ثُم درس القراءات على قراء باكستان والتحق بأحد معاهدها، وعمل في باكستان قارئًا بالإذاعة في منطقة مظفر أباد، وفي عام 1963 هاجرَ إلى مكة المكرمة، ودَرس بمسجد بن لادن وفي المسجد الحرام، وكان يُدرس لمدرسي التحفيظ، كما درس للشيخ محمد السبيل درسًا خاصًّا بالمسجد الحرام، ودرس بمعهد الأرقم بن أبي الأرقم بالصفا.

ثم انتقل بعدها إلى المدينة المنورة، وعُين مُدرسًا لمعهد المدينة المنورة التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، واستقر فيها وتفرغ فيه لتعليم القرآن الكريم.