"مدبولى" يشهد توقيع الإطار الاستراتيجى للتعاون بين مصر والأمم المتحدة 2027

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، فعاليات توقيع الإطار الاستراتيجى بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، للتعاون من أجل التنمية المستدامة خلال الفترة "2023- 2027".

ويوقع الإطار الاستراتيجي وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والممثلة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر إيلينا بانوفا.

وفي سياق متصل، أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان في استقباله الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من قيادات ومسئولي الوزارة.

واصطحب وزير النقل رئيس مجلس الوزراء لتفقد مقر الوزارة للتعرف على مكوناته، بدأها بالتوجه إلى المنظومة الإلكترونية لبوابات دخول وخروج موظفي الوزارة، ثم اتجها بعد ذلك لتفقد عدد من مكاتب العاملين بالوزارة، وقاعة الاجتماعات والمؤتمرات، ومكتب الوزير، وقاعة الاجتماعات الملحقة بمكتب الوزير.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي عددا من الملحقات الأخرى بالمقر منها المركز الطبي، والعيادات الطبية المجهزة لاستقبال الحالات المرضية من العاملين المنتقلين بالوزارة والجهات التابعة لها، وتضم عيادات للأسنان والعلاج الطبيعي، والجراحة، والباطنة، وأمراض القلب، والعظام، وغيرها من مختلف التخصصات الأخرى؛ وذلك للاطمئنان على الخدمات المقدمة للموظفين والعاملين بها، كما تم تفقد مصلى السيدات والرجال، والكافيتريا التي تخدم العاملين المنتقلين بالوزارة والجهات التابعة لها بأسعار مناسبة.