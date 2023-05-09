الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

شاهد.. كيف أوقعت مباحث الشروق شياطين نص الليل؟

عمرو المزيدي
عمرو المزيدي

كشف برنامج أمني الذي يقدمه الكاتب الصحفي عمرو المزيدي على الصفحة الرسمية لـ"الدستور" عبر فيسبوك تفاصيل نجاح ضباط مباحث الشروق في توجيه ضربة أمنية قاضية لأخطر التشكيلات العصابية المتخصصة في سرقة المساكن بإسلوب تسلق المواسير.

وكشف البرنامج تلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة مفاده بلاغ من أحد المواطنين إلى مباحث قسم الشروق بسرقة شاشتين وإسطوانتي غاز من داخل أحد الشقق بدائرة القسم

وأوضح أنه تم تشكيل فريق بحث عالي المستوى بإشراف العميد خالد سيف مفتش مباحث بدر والشروق، لكشف لغز هذه الجريمة.

وتوصلت التحريات التي أجريت بإشراف المقدم أحمد عويس رئيس المباحث عن أن مرتكبي هذه الواقعة 3 أشخاص، على الفور تم إصدار إذن من النيابة العامة ونجحت مأمورية بقيادة كلا من الرائد كريم علام والرائد عمرو أشرف معاني المباحث في القبض على المتهمين بأحد الأكمنة التي أعدت لهما عقب إصدار إذن من النيابة العامة.

بمواجهة المتهمين أمام ضباط مباحث الشروق أقروا بارتكاب الواقعة، كما أقروا بسرقة 3 شقق أخرى بنفس الطريق، واعترفوا ببيع المسروقات إلى عميلين، أشدا عنهما وتم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموا المتهمين بسرقة شققهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

برنامج أمني برنامج أمني تقديم عمرو المزيدي برنامج أمني على الدستور برنامج أمني على جريدة الدستور برنامج أمني على صفحة الدستور مباحث الشروق برنامج أمني مباحث الشروق

الأكثر قراءة

مشاركة طلاب برامج الهندسة بجامعة المنصورة الأهلية بالملتقى الثانى

إصابة سيدتين في تصادم معدية ببورفؤاد

إلغاء تكليف 8 موجهين من واضعي أسئلة الامتحانات بالقليوبية

مدبولى: نسعى للاستثمار فى رأس المال البشرى لزيادة وتحسين الإنتاج

أسماء الفائزين فى مسابقة “أخصائي المكتبات الأكثر تميزا” بجامعة المنوفية

مدبولى: الدولة شرعت فى تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية لدعم ملايين الأسر المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينيين اثنين فى غارة إسرائيلية ضد «خان يونس» بغزة

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»