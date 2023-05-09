شاهد.. كيف أوقعت مباحث الشروق شياطين نص الليل؟

كشف برنامج أمني الذي يقدمه الكاتب الصحفي عمرو المزيدي على الصفحة الرسمية لـ"الدستور" عبر فيسبوك تفاصيل نجاح ضباط مباحث الشروق في توجيه ضربة أمنية قاضية لأخطر التشكيلات العصابية المتخصصة في سرقة المساكن بإسلوب تسلق المواسير.

وكشف البرنامج تلقي اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة مفاده بلاغ من أحد المواطنين إلى مباحث قسم الشروق بسرقة شاشتين وإسطوانتي غاز من داخل أحد الشقق بدائرة القسم

وأوضح أنه تم تشكيل فريق بحث عالي المستوى بإشراف العميد خالد سيف مفتش مباحث بدر والشروق، لكشف لغز هذه الجريمة.

وتوصلت التحريات التي أجريت بإشراف المقدم أحمد عويس رئيس المباحث عن أن مرتكبي هذه الواقعة 3 أشخاص، على الفور تم إصدار إذن من النيابة العامة ونجحت مأمورية بقيادة كلا من الرائد كريم علام والرائد عمرو أشرف معاني المباحث في القبض على المتهمين بأحد الأكمنة التي أعدت لهما عقب إصدار إذن من النيابة العامة.

بمواجهة المتهمين أمام ضباط مباحث الشروق أقروا بارتكاب الواقعة، كما أقروا بسرقة 3 شقق أخرى بنفس الطريق، واعترفوا ببيع المسروقات إلى عميلين، أشدا عنهما وتم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموا المتهمين بسرقة شققهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.