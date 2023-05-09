الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غدًا.. استكمال محاكمة 7 أجانب و11 مصريًا في جلب مخدرات لمصر

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، غدًا، محاكمة 18 متهمًا بينهم 6 أتراك و11 مصريًا وألماني، في قضية جلب المخدرات والإتجار داخل البلاد في القضية رقم 9241 لسنة 2021 جنايات النزهة  .

المتهمون هم "عليان.س، وشهرته عيد سالم، 50 عاما، عامل زراعي، وأخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، رسام وشاعر ومالك شركة، وآخر أجنبي الجنسية، 56 عاما، مالك مقهي ومالك شركة، وآخر أجنبي الجنسية، 50 عاما، تاجر ملابس، وآخر أجنبي الجنسية، 58 عاما، "أحمد. ر، وشهرته أحمد خطاب، 30 عاما، مالك حانوت"، "محمد. ع، 24 عاما، هارب"، "يوسف. ع، 21 عاما، هارب"، "محمود. ع، 19 عاما، طالب ثانوي"، "رمضان. ع، 43 عاما، سائق تاكسي"، "راضي. س، 42 عاما، سائق"، وحسن سو أجنبي الجنسية، 50 عاما مهندس، وآخر أجنبي الجنسية، 64 عامًا، لا يعمل"، "عبدالعزيز. ع، 15 عاما طالب، وآخر أجنبي، 55 عاما، منجد و أيمن.س، 29 عامًا، سائق في شركة مقاولات بالإسماعيلية"، "عبدالله. إ، 18 عاما، غفير حسن. م، 25 عاما، طالب.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين في يونيو 2021 بدوائر أقسام شرطة النزهة، السلام، المعادي، العبور محافظتي القاهرة والقليوبية، وحال كون المتهم الرابع عشر طفلا لم يتجاوز الثامنة عشرة، بتكوين عصابة تولي إدارتها المتهم الأول وانضم إليها باقي المتهمين، وكان الغرض منها جلب الجواهر المخدرة من خارج البلاد و الإتجار بها داخل البلاد.

محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة 18 متهم 6 أتراك الماني

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