الثلاثاء 09 مايو 2023
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حوادث

وزير العدل يُكرم القاضيات الأوائل في دورة "التكوين الأساسي الأولى" (صور)

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

شَهِد المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم القاضيات في دورة التكوين الأساسي الأولى للقاضيات التي نظمها المركز القومي للدراسات القضائية، وكرم العشرة الأوائل من القاضيات، بديوان عام الوزارة.

واستهل وزير العدل كلمته، بالتأكيد على أن رسالة القضاء السامية في تحقيق العدل ودوره في صون المُجتمع والحفاظ على قيمه وحماية حقوق أبنائه يتطلب من القائمين عليه مواصلة طلب العلم والاجتهاد في تحصيله والحرص على أداء العمل بكل دقة، وأكد حرص الوزارة على الاحتفاء بالقاضيات الأوائل في دورة التكوين الأساسي تحفيزاً على مواصلة الجهد والإستمرار على ذات العهد من التميز والتفوق.

وأكد الوزير على إيمان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدور المرأة المصرية البارز في نهضة الأمة وصناعة الحضارة.

وأكد حرصها على ترسيخ الاستحقاقات الدستورية لها وإتاحة تقلدها الوظائف القضائية من بداية السلم القضائي مثلها مثل الرجال سواء بسواء.

كما دعا القاضيات إلى التمسك بالقيم القضائية الرفيعة، والإقبال على العمل والتعاون مع الزملاء، مؤكداً حرص وزارة العدل على توفير كافة أوجه الرعاية لهن لتحسين بيئة العمل، وصقل القدرات، وتنمية المهارات. 

واختتم الوزير كلمته بتوجيه التهنئة للقاضيات الأوائل، متمنياً لهن التوفيق والثبات والسداد على منصة القضاء.

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وزير العدل يُكرم القاضيات الأوائل في دورة "التكوين الأساسي الأولى" (صور)

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