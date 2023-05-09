الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كارثة مرتقبة.. مفوضية حقوق الإنسان بالسودان ترصد تطورات الأوضاع الإنسانية

السودان
السودان

رصد الدكتور رفعت ميرغني، رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالسودان، تطورات الأوضاع الإنسانية، قائلًا: «اليوم نشهد الأسبوع الثالث من النزاع المسلح بين القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع، ترتب عليه عدد من المشكلات المرتبطة بحقوق السكان المدنيين».

وأضاف ميرغني، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء: إننا نشهد تفاقما للحالة الإنسانية، حيث إن عددا كبيرا من الأسر في أحياء الخرطوم وأم درمان ومناطق من إقليم دارفور تفاقمت لديهم الفجوة الغذائية، وفجوة الاحتياج للمياه الصالحة للشرب.

نحن الآن نعانى من وضع متفاقم

وتابع: «هناك مشكلة مرتبطة بالمستشفيات، لم يحدث فيها أي تقدم، وبالتالي نحن الآن نعاني من وضع متفاقم، وكلما استمر ذلك تتفاقم الحالة الإنسانية، بالإضافة إلى الأشخاص الذين فروا من الخرطوم إلى مناطق داخل السودان، أو إلى أشقائنا في دول الجوار».

وأوضح رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالسودان: إننا نشهد مشكلة في شبكات الهاتف المحمول، وترتب عليها أيضًا مشكلة في تطبيقات المصارف التي كانوا يتعاملون بها، وأيضًا هناك مشكلة في السيولة النقدية، وهناك صعوبات في الوصول للأسواق والحصول على السلع. 

السودان كارثة مرتقبة رئيس مفوضية حقوق الإنسان بالسودان مفوضية حقوق الإنسان بالسودان يرصد تطورات الأوضاع الإنسانية

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