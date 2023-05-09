"التموين": استلام 1.5 مليون طن قمح محلى من المزارعين حتى الآن
تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بالوزارة التي تتابع توريد القمح المحلي.
وأفاد التقرير الوارد بأن نسب توريد القمح حتى الآن منذ بداية التوريد الفعلي بعد إجازة العيد وصلت إلى 1.5 مليون طن.
وأضاف التقرير الوارد أن نقاط الاستلام التي يصل عددها إلى 420 نقطة متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون المطورة وصوامع المطاحن تفتح أبوابها من الساعة 8 صباحًا، وينتهي عملها يوميًا مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة 7 مساء.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن التقرير الوارد إليه أكد أيضًا ارتفاع جودة القمح المورد، وزيادة معدلات نسب التوريد هذا العام عن العام الماضي في نفس التوقيت.
وأكد دفع المستحقات بعد 48 ساعة من التوريد، كما وجه مديري المديريات بتسهيل عمليات توريد القم وتذليل جميع العقبات أمام المزارعين والموردين، لتوريد القمح المحلي، وإرسال بيانات بكل الكميات الموردة إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة.
وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي ومعاون الوزير، بأن وزير التموين وجه المديريات بتسيير حملات يومية على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية للتأكد من عدم وجود قمح محلي بها يستخدم في صناعة الأعلاف.
وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع مباحث التموين بهذا الصدد، مع المتابعة اليومية مع مديري المديريات لنسب التوريد والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام القمح المحلي في أي أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.