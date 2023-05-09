"التموين": استلام 1.5 مليون طن قمح محلى من المزارعين حتى الآن

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بالوزارة التي تتابع توريد القمح ‏المحلي.

وأفاد التقرير الوارد بأن نسب توريد القمح حتى الآن ‏منذ بداية التوريد الفعلي بعد إجازة العيد وصلت إلى 1.5 مليون طن.

وأضاف ‏التقرير الوارد أن نقاط الاستلام التي يصل عددها إلى 420 نقطة ‏متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون ‏المطورة وصوامع المطاحن تفتح أبوابها من الساعة 8 صباحًا، وينتهي ‏عملها يوميًا مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة 7 مساء.

و‏أكد وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أن التقرير الوارد إليه أكد أيضًا ارتفاع جودة القمح المورد، وزيادة ‏معدلات نسب التوريد هذا العام عن العام الماضي في نفس التوقيت.

وأكد دفع المستحقات بعد 48 ساعة من التوريد، كما وجه ‏مديري المديريات بتسهيل عمليات توريد القم وتذليل جميع العقبات أمام ‏المزارعين والموردين، لتوريد القمح المحلي، وإرسال بيانات بكل الكميات ‏الموردة إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة.

وصرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي و‏معاون الوزير، بأن وزير التموين وجه المديريات بتسيير ‏حملات يومية على مصانع الأعلاف والمزارع السمكية للتأكد من عدم وجود ‏قمح محلي بها يستخدم في صناعة الأعلاف.

وأشار إلى أنه يتم التنسيق مع ‏مباحث التموين بهذا الصدد، مع المتابعة اليومية مع مديري المديريات لنسب التوريد ‏والمحاضر التي تتم مع المخالفين للضوابط المقررة والمحددة في استخدام ‏القمح المحلي في أي أغراض أخرى مخالفة للقرارات الوزارية بهذا الشأن.‏