نائب محافظ المنيا يُتابع الالتزام بالتعريفة الجديدة لسيارات الأجرة والسيرفيس

شدد نائب محافظ المنيا الدكتور محمد أبوزيد، على سائقي سيارات الأجرة والسرفيس، ضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة، مؤكدا أنه لن يسمح بأي زيادة وموجها الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وفي مقدمتها سحب الترخيص وتحرير الغرامات المالية المقررة.

جاء ذلك خلال تفقد نائب محافظ المنيا لعدد من مواقف السيارات بمدينة المنيا، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمواقف سيارات الأجرة، لمراقبة الالتزام بتعريفة الركوب المحددة وانتظام خطوط سير سيارات نقل الركاب السرفيس والنقل الداخلي بالمدن والمراكز وبين المحافظات عقب قرار رفع سعر السولار.

وأشار “أبوزيد” إلى أنه يمكن التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم أي شكاوى للمواطنين في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة ركوب المواصلات لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة وهي (2342200 - 2320001 ) والخط الساخن 114، ومنظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء 16528.

وفي السياق، تابع رئيس مركز ديرمواس عامر طه حالة المواقف للتأكد من الالتزام بتعريفة المواصلات وخلق سيولة مرورية بالتنسيق مع مدير المواقف ووحدة مرور المركز.

كما تفقد رئيس مدينة العدوة أحمد خلف موقف زاوية برمشا للتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب وعدم وجود أي مشاكل في حركة نقل الركاب.

وفى مركز ومدينة سمالوط، تابع سعيد محمد رئيس المركز المواقف ومحطات الوقود؛ بهدف التأكد من تطبيق تعريفة الركوب وضبط أي مخالفة ومنع التلاعب في التعريفة الجديدة حفاظا على حقوق المواطنين.

وفيما يتعلق بالسلع والمنتجات الغذائية، شدد نائب محافظ المنيا على التعامل بكل حسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء أو تخزين أو احتكار أي سلعة، مع التشديد على عدم عرض المنتجات التي شارفت على انتهاء صلاحيتها، لافتا إلى استمرار الحملات الرقابية لمتابعة الأسعار وبخاصة السلع الاستراتيجية.