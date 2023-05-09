ما بين المرض والنفي والرقص.. 4 نجوم يتصدرون التريند اليوم.. فما القصة 

4 نجوم نجحوا في تصدر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد جدل كبير خلال الساعات الماضية، ما بين مرض ونفي وأزمة فستان، ولعل كان أبرز التريندات التي اعتلت مؤشرات جوجل هي عودة النجم يوسف الشريف للدراما بـ مسلسل تحت عنوان “7 ثواني”.

يوسف الشريف وحقيقة عودته للدراما بـ “7 ثواني”

نفي الفنان يوسف الشريف، عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، الأخبار المتداولة خلال الساعة الماضية، عن بدأ تحضيره لمسلسل جديد بعنوان “7 ثواني” من إخراج أحمد نادر جلال، ليكون عودته عقب أخر مشاركة له في رمضان 2021.

يذكر أن اَخر أعمال يوسف الشريف، مسلسل “كوفيد 25”، وشاركه البطولة أحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وإدوارد، وايناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبدالوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

أحمد جلال عبد القوي يتعرض لحالة إغماء

تعرض الفنان أحمد جلال عبد القوي، لأزمة صحية مفاجئة مساء أمس الاثنين، علي أثرها تم نقله مستشفي، لإجراء الفحوصات اللازمة ، عقب سقوطه مغشياً عليه في أحد المطاعم بمنطقة المهندسين في الجيزة،

وتبين من التحاليل التي أُجريت للفنان الشاب، أنه تنلاول جرعة زائدة من المخدرات، جعلته لا يستطيع التنفس، ما عرضه لاختناق حتى سقط مغشيًا عليه.

وشارك أحمد جلال عبدالقوي، في العديد من الأعمال الدرامية، منها: حضرة المتهم أبي، دوائر الحب، إتهام ، أمراض نسا المرسي والبحار، شهادة ميلاد، الحالة ج.

فستان ميريام فارس

أثارت التعديلات التي أجرتها الفنانة اللبنانية ميريام فارس، علي فستانها خلال حفلها الأخير بالأردن الجدل، حيث ظهرت بفستان أنيق مكشوفا من منطقة الصدر وشفاف في منطقة البطن، وأجرت عليه تعديلا عليه فأغلقت الفتحة الجانبية الموجودة في التصميم الأصلي للفستان.

وخلال لقاء لها، مع “ET بالعربي” علي هامش الحفل، كشفت “ميريام” أن علاقتها بالحيوانات جيدة للغاية، ولكنها إن تشبهت بحيوان معين فإنها تريد التشبه “بالأفعى” لأنها ترقص مثلها وتقلد نفس حركاتها، مضيفة: “جسمي بيساعدني أعمل زي الحية يعني ممكن أرقص زيها وجسمي يساعدني لهيك”.

يذكر أن آخر أعمال ميريام فارس، هي أغنية بعنوان “قضيها انبساط”، وصورتها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات مصطفى حسن، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع ومكس هانى ربيع.

فريدة سيف النصر وكواليس “جعفر العمدة”

كما تصدرت تصريحات النجمة فريدة سيف النصر، مؤشرات البحث جوجل، خلال استضافتها في برنامج dmc، مع الإعلامية إيمان الحصري، للحديث عن كواليس مشاركتها في مسلسل "جعفر العمدة" خلال سباق رمضان2023.

وخلال اللقاء، وجهت “فريدة” الشكر إلي المتحدة للخدمات الإعلامية لأنها ألقت الضوء على القضايا المهمة فى المجتمع، من خلال العديد من الأعمال التي أنتجت في رمضان، مشيرة أن مسلسل "عملة نادرة" من أكثر الأعمال التى أعجبتها.

وعن مسلسل “جعفر العمدة”، قالت “فريدة” المسلسل كان أول عمل لى مع المخرج محمد سامى، وإفيهاتى بالمسلسل كانت صدفة، وتعرضت للعديد من المواقف الكوميدية خلال مسلسلات رمضان، كما تحدثت خلال الحلقة أيضاً، بداية دخولها عالم الفن، قائلة :" الشقة من حق الزوجة من أفضل أفلام حياتي".