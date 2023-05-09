وزير العدل يكرم القاضيات فى دورة التكوين الأساسى

كرم المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الثلاثاء، أوائل القاضيات في دورة التكوين الأساسي الأولى للقاضيات، بحضور كبار رجال القضاء، وذلك عن اجتيازهم الدورات بكل نجاح.

وقام وزير العدل بتسليم القاضيات الأوائل شهادات تقدير عن اجتيازهم التدريب فى التكوين الأساسى.

وقال المستشار عمر مروان، خلال كلمته، أتوجه بالتحية للقاضيات الأوائل في دورة التكوين الأساسي الأولي للقاضيات التي نظمها المركز القومي للدراسات القضائية.

وطالبهن خلال حفل التكريم، بالتمسك بالقيم القضائية الرفيعة والتعاون مع الزملاء، مؤكدًا أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤمن بأن للمرأة دورًا بارزًا في الدولة المصرية.

وتقوم وزارة العدل بتشجيع القاضيات على التدريب والعمل، حيث تقدمت وزارة العدل بالتهنئة إلى قاضيات مصر فى 10 مارس الماضى، بمناسبة اليوم العالمي للقاضيات، وباركت مشاركتها تنفيذًا لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أتاح لها الحصول على هذا الحق بالمساواة مع الرجال في تولي الوظائف القضائية.

وترجمة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كل المجالات، فقد شهد عام 2022 ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري إتاحة التعيين للمرأة المصرية، ابتداء في مجلس الدولة والنيابة العامة، لتكتمل بذلك مشاركة المرأة في كل الجهات والهيئات القضائية.

ووصل عدد القاضيات في جمهورية مصر العربية إلى 3541 في كل الجهات والهيئات القضائية، وقد أثبتت التجربة نجاح المرأة في كل المناصب التي تقلدتها داخل القضاء، وقدرتهن على تحمل أعباء العمل القضائي في مختلف صوره.