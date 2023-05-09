"حسينا إننا فى بلدنا".. سودانيون يشكرون القوات المسلحة المصرية على إجلائهم

أجرت قناة القاهرة الإخبارية لقاءات مع سودانيين عادوا على متن سفينة حربية مصرية من ميناء بورتسودان.

وأعربت مواطنة سودانية عن سعادتها باستقبال السلطات المصرية لها من ميناء بورتسودان وصولا لميناء سفاجا، قائلة: «من أول لحظة الوصول لبورتسودان حسينا بتقدير شديد خاصة في السفينة.. وبشكر القوات المسلحة.. ربنا يحفظ مصر وأهلها».

وأضاف مواطن سوداني أن السلطات المصرية تعاملت بكل سهولة ويسر وسرعة في الإجراءات المطلوبة للانتقال من ميناء بورتسودان، فيما تم التعامل مع زوجته بشكل سريع بسبب وضعها الصحي «حامل»، قائلا: «حسسوني إني في بلدي ولم أشعر بغربتي أبدا».

ووصلت صباح اليوم سفينة حربية مصرية إلى ميناء سفاجا على متنها 466 شخصًا من المصريين والأجانب العالقين من ميناء بورتسودان في السودان.