البورصة تخسر 14 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الثلاثاء – منتصف تعاملات الأسبوع، على تباين، حيث تراجعت المؤشرات الرئيسية، بدعم من عمليات بيع هيسترية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمتعاملين الأفراد المصريين والأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة، فيما صعدت نظيرتها الثانوية على استحياء، مدفوعة بعمليات شراء مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمستثمرين العرب الأفراد فقط على أسهم السوق المختلفة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 14 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و128 مليار جنيه، مقابل تريليون و142 مليار جنيه، بختام تعاملات أمس الإثنين.

وهوى المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة كبيرة بلغت 1.8%، بما يعادل 316.7 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 17326.27 نقطة، فيما صعد المؤشر الثانوي "إي جي إكس 30" بنسبة محدودة لم تتجاوز قيمتها 55. 0 %، بما يعادل 16.92 نقطة,

وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 94. 0%، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 4597.73 نقطة، وسط تداولات نشطة، اقتربت قيمتها من مستوى 2.9 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 717.133 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 91.1 ألف صفقة بيع وشراء.