القاهرة الإخبارية: القضية اليمنية ستُحل وفق المرجعيات المعروفة والاستفتاءات (فيديو)

قال إياد الموسمي، مراسل «القاهرة الإخبارية» من عدن: إننا لا نستطيع الجزم إذا كان هناك انفصام سياسي أم لا، مؤكدًا أن القضية اليمنية هي قضية واحدة سيتم حلها وفق المرجعيات المعروفة، والاستفتاءات.

وأضاف "الموسمي"، خلال تصريحاته عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن الحوار الجنوبي الجنوبي يأتي لتوحيد المكونات الجنوبية، حيث إن القضية الجنوبية هي قضية عادلة ومعروفة، وتم مناقشتها في كل المؤتمرات اليمنية، سواء مؤتمر الحوار الوطني 2012، أو مؤتمر الرياض الذي عقد في 2021.

المجلس الانتقالى اليمنى شريك فى السلطة

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية» في عدن، أن المجلس الانتقالي اليمني هو شريك في السلطة، ويذهب باتجاه أن يكون الحامل السياسي للقضية الجنوبية، وبالتالي فإن دعوته للجنوبيين بشكل عام تعد افتتاحًا ونقطة مضيئة في تاريخ الجنوب.

وتابع: لم تشهد الساحة الجنوبية مثل هذا الحوار، أو المؤتمرات منذ الستينيات، وهذا يعتبر سلوكا حضاريا لحل الكثير من القضايا المتعلقة بالجنوب.