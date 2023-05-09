رفع درجة الاستعداد لامتحانات نهاية العام والتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة بالمنوفية

ترأس اليوم الثلاثاء اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماع المجلس التنفيذي والذي أصدر خلاله حزمة توجيهات شدد فيها على مدير مديرية التربية والتعليم برفع حالة الاستعداد التام والجيد لامتحانات نهاية العام الدراسي بكافة الإدارات التعليمية وتفعيل غرفة العمليات المركزية بالمديرية لرصد ومتابعة أي شكاوى ومعوقات وحلها فوراً بما لا يعكر صفو الامتحانات لضمان خروج المحافظة بالشكل اللائق بها وبما يحقق المناخ الملائم لأبنائنا الطلاب حفاظاً على المنظومة التعليمية.



كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة المرور في شن الحملات الدورية على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس لتحقيق الانضباط العام للمواقف والتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة للركوب ومنع أي زيادات في التعريفة والتعامل الفوري بكل حزم مع المخالفين وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم حفاظاً على الصالح العام.



وفى ضوء توجيهات القيادة السياسية باسترداد أراضي الدولة وإزالة كافة أشكال التعديات المخالفة وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة اليومية لتنفيذ خطة الإزالات الخاصة بالموجة 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، بالإضافة إلى التعامل بكل حسم مع أي محاولات تعدي على الأراضي الزراعية الخاصة وإزالتها فى المهد واستمرار تفعيل محاضر التبوير للأراضي الزراعية التى تم تنفيذ الإزالة ولم تعود لطبيعتها وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف وفق الجداول الزمنية المحددة، بالإضافة إلى المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية وإزالة أي متغيرات جديدة تطرأ على الأراضي الزراعية تحقيقاً للصالح العام.



وفيما يخص أعمال توريد القمح، شدد المحافظ على المتابعة اليومية وعلى مدار الساعة لمنظومة توريد القمح بكافة الشون والصوامع بنطاق المحافظة لتحقيق الانضباط العام والوقوف على جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين الإجراءات والضوابط الخاصة باستلام المحصول وفقاً للقرارات الوزارية كونه محصول استراتيجي وأمن قومي هام، حيث بلغ إجمالى ما تم توريده من منذ بدء الموسم ما يزيد عن (45) ألف طن قمح حتى الآن، مؤكداً على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات وتذليل أية معوقات تواجه عملية التوريد من جانب المزارعين والموردين لتحقيق المستهدف ومشدداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في موسم التوريد، بالإضافة إلى الاستمرار في العمل بالمعارض والشوادر حتى عيد الأضحى المبارك لتوفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة.