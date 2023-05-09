برلمانى: الجلسة الأولى من الحوار الوطنى ستشهد مناقشة عدة قضايا سياسية (فيديو)

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجلسة الأولى من الحوار الوطني سوف تشهد مناقشة عدة قضايا سياسية مثل النظم الانتخابية، بالإضافة إلى القضايا الاجتماعية مثل قانون الولاية على المال والولاية على النفس والزواج والوصاية والتماسك الأسري.

وأضاف مقلد، خلال لقائه عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن الحوار الوطني سيناقش كل القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر، منوهًا بأن هناك مواطنين كثيرين متضررين من بعض الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية، وهناك متضررون بسبب الأسعار وغيرها من الأمور الاقتصادية.

ولفت إلى أن هناك من يرون ضرروة إدخال بعض التعديلات التشريعية في قانون الأحزاب السياسية لمنع المحاباة والمغالاة في الأحزاب السياسية، فتكون قادرة وجاذبة للمواطنين.