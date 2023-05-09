وكيل تعليم مطروح يتابع مسار امتحانات النقل في مدارس سيوة

قام عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة مسار العملية الامتحانية للفصل الدراسي الثاني بلجان مدارس واحة سيوة جنوب المحافظة.

وتفقد شحاته اللجان الفرعية بمدرسة سيوة الثانوية المشتركة والتي أدى فيها طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان الالكتروني في مادة اللغة الأجنبية الثانية فترة أولى لمدة ساعة ونصف ومادتي الكيمياء للقسم العلمي وعلم نفس واجتماع للقسم الأدبي فترة ثانية لمدة ساعتين من خلال أجهزة التابلت التعليمي بحضور أحمد فتح الباب مدير مركز التطوير التكنولوجي ومحمد حسن مسئول الشبكات بالمركز.

واطمأن كذلك على سير امتحانات النقل بمدارس الواحة وسط أجواء هادئة حيث جاءت أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوي الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

كما اطمأن من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام تعليم مطروح على أن العملية الامتحانية لصفوف النقل بالمدارس ( عام / فني ) تسير في وضعها الصحيح بانضباط والتزام من كافة المشاركين فى العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة ولم ترد أي شكوى بشأن الامتحانات على مستوى جميع الادارات التعليمية.

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