الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتهاء من تدريب وتأهيل 250 شابًا وفتاة لسوق العمل بقوص

محافظ قنا
محافظ قنا

صرح رمضان الصغير، مدير وحدة السكان بديوان عام المحافظة، بأن وحدة السكان، نجحت في تدريب وتأهيل 250 شابا وفتاه من مركز قوص ضمن مبادرة "بداية نجاحك حقق حلمك" لتأهيل الشباب لسوق العمل، وخلق فرص عمل بقرى حياة كريمة، ضمن مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، وذلك في إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، واهتمامة بالقضية السكانية ومدى تأثيرها على التنمية. 

و أضاف الصغير أن المبادرة تستهدف تدريب وتأهيل 5000 شاب وفتاة بمراكز المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة على سوق العمل خلال عام 2023، فضلًا عن تأهيل الشباب  لسوق العمل، تشمل (بطاقات ميزة مجانا، فتح حساب الشباب مجانا ومزايا متعددة للحساب، فتح محفظة بنك مصر الإلكترونية مع إضافة 25 جنيها رصيدا افتتاحيا أو 20% كاش باك، تمويل المشروعات المتناهية الصغر، فتح حسابات النشاط الاقتصادي متعدد المزايا، فتح حساب ذوى الهمم ذوي المزايا لهم وخدمات أخرى).

وكان قد ناقش محافظ قنا، الأعمال النهائية التي يجرى تنفيذها لترفيق المنطقتين الصناعيتين، وتذليل العقبات للانتهاء من أعمال الترفيق فى أسرع وقت، بما يساهم فى بدء تشغيل مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المُقام بمنطقة «هوّ» الصناعية بمدينة نجع حمادى، بنظام فكرة المصنع الجاهز بالتراخيص لخدمة الشباب، مؤكدًا أن أعمال الترفيق ساهمت بشكل كبير في زيادة إقبال المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين بكلاحين قفط ونجع حمادى.

وأشار الداودي، أن هذا المجمع يعد أكبر المجمعات الصناعية على مستوي الجمهورية، حيث يقع على مساحة 74 فدانا ويضم 28 هنجرا، تضم بدورها 420 وحدة صناعية منها 322 وحدة بمساحة 216 م2، و86 وحدة بمساحة 432 م2، و12 وحدة بمساحة 540 م2 تشمل عدة قطاعات صناعية «غذائى- هندسي – صناعات كيماوية بسيطة- مواد بناء» بتكلفة مالية تصل إلى مليار و350 مليون جنيه ويوفر حوالي 15 ألف فرصة عمل للشباب ما بين مباشرة وغير مباشرة.

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