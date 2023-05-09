البرنامج الثقافي لمكتبة الحضارة الإسلامية فى مايو 2023

تستعد مكتبة الحضارة الإسلامية مع بداية كل شهر لوضع برنامجها الثقافي حتى يعرف الناس الفعاليات الخاصة بها، ومنذ اليوم الأول في الشهر تضع البرنامج لكافة العامة، من ورش وندوات ثقافية وغيرها المجان للأطفال والكبار.



وحددت مكتبة الحضارة الإسلامية التابعة لقطاع الإنتاج الثقافي، بشارع شيخون بميدان صلاح الدين في القلعة خلف قسم الخليفة برنامجها الثقافي لمايو 2023 .



-نظمت يوم 3 مايو في الحادية عشر ندوة بعنوان "الإيمان ودلائله القاطعة" بمدينة البعوث الإسلامية بالدراسة، حاضر فيها الدكتور عبد العزيز أستاذ العلوم الإسلامية.

- 8 مايو نظمت المكتبة أمس الاثنين في تمام الحادية عشر صباحًا، ورشة عمل رسم وتلوين لأطفال مستشفي 57357 بهدف رفع الروح المعنوية للأطفال وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم، وأشراف عليها وقامت بالمحاضرة فيها الدكتورة شيرين بدوي.

- 10 مايو ، في تمام الحادية عشر صباحًا، تنظم المكتبة ورشة طباعة على القماش لأطفال السيدة زينب، يحاضر فيها مروة حسين.

- 18 مايو في تمام الحادية عشر صباحًا، تنظم المكتبة ندوة بعنوان " مناهج المسلم طريق النجاح" بمدينة البعوث الإسلامية بحضور نخبة كبيرة من الطلاب الوافدين، ويحاضر فيها أستاذ العلوم الإسللامية الدكتور سعد عبد العزيز، ليوضح لهم كيفية أن تصنع طريق حليف بالنجاح.

- 24 مايو في الحادية عشر صباحًا، تنظم المكتبة ورشة تشكيل وتلوين لأطفال السيدة زينب.

يشار إلى أن مكتبة الحضارة الإسلامية، تأسست عام 1996، تضم أكثر من 7 آلاف كتاب بلغات مختلفة ، العربية والإنجليزية، وهناك أيضًا الفرنسية والإسبانية، بالإضافة إلى دوريات متخصصة، من مطروح بالمجان.



تقدم المكتبة خدمات ثقافية وعلمية؛ منها خدمات مرجعية وبحثية للمترددين عليها، خدمات معلومات تتضمن خدمة البث الانتقائي للمعلومات، من خلال التليفون والفاكس وموقع المكتبة على الفيس بوك، وخدمة التصوير والاستنساخ وإعداد أرشيف، من خلال الجرائد اليومية عن أشهر المساجد في مصر ومقالات كبار الكتاب، إضافة إلى خدمة المكتبة الرقمية التي تضم شرائط الفيديو عن أشهر المساجد.