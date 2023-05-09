محافظ بورسعيد يستعرض جهود الدولة في إقامة كبرى المشروعات القومية

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مؤتمرا موسعا مع الشباب، وذلك في إطار المؤتمر الدوري "كلنا مسؤولون" الذي يعقده محافظ بورسعيد مع شباب الأحزاب والهيئات وشباب الجامعة والمراكز الشبابية المختلفة بالمحافظة.

وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ، والأستاذ عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية وقطاع كبير من شباب الأحزاب وشباب الهيئات والقيادات الشبابية بمحافظة بورسعيد في عدد التخصصات.

وخلال كلمته أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد حرصه على عقد هذا النوع من المؤتمرات، التي تأتي بالتوازي مع سلسلة من الحوارات الوطنية والشبابية التي تعقدها الدولة المصرية مع جميع فئات المجتمع، مشيرا لأهمية اللقاء من أجل التواصل مع شباب وأبناء بورسعيد حول مختلف القضايا، وذلك انطلاقا من المسئولية المشتركة بين القيادة السياسية وأبناء الوطن، مؤكدا على النهضة التي شهدتها الدولة المصرية بالرغم من الأزمة العالمية التي تشهدها كافة دول العالم، وذلك نتيجة العمل المخلص من كافة الجهات المعنية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- الدولة تخطو خطوات ثابتة لمواجهة ٱثار الأزمات العالمية

وأكد محافظ بورسعيد أن الدولة تخطو خطوات ثابتة لمواجهة ٱثار الأزمات العالمية ، وأوضح المحافظ أن على المواطن المصري أن يدرك أهمية المرحلة الراهنة وجهود الدولة المستمرة لتوفير حياة كريمة للمواطن وإنجاز خطط التنمية مع الحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار الذي يعد الركيزة الأساسية للتنمية والتقدم.

ونوه المحافظ إلى أن الدولة المصرية أولت لمحافظة بورسعيد اهتماما خاصا في تنمية كافة المجالات حتى أصبحت أولى المحافظات في حجم الاستثمارات، وتعد المحافظة الأولى في أعمال التنمية، متطرقا للحديث حول التنمية التي شهدتها المحافظة على كافة الأصعدة، وتناول محافظ بورسعيد الحديث حول مختلف المشروعات والتحديات التي جرى التغلب عليها لتحقيق المستوى الحالي، بدءًا من خطة الاهتمام بالمظهر الحضاري للمدينة، ومحاولة القضاء على أشكال التنميط والتجريف التي سادت المحافظة لفترات طويلة، وذلك من خلال مختلف الإنجازات العملاقة في كافة القطاعات.

- الاهتمام ببناء المواطن من أهم أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكد محافظ بورسعيد أن الاهتمام ببناء المواطن من أهم أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة، والتي تحققت من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمي، والمبادرات المختلفة الثقافية والتعليمية المختلفة.

وتناول خلال اللقاء، الحديث حول الخطة غير المسبوقة للتنمية على أرض بورسعيد، ومنها النهضة الصحية والتعليمية، وتطوير منظومة الطرق والخدمات المقدمة للمواطن، ووجه المحافظ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الجهود المضنية في كافة الاتجاهات، معربا عن فخره بمجهودات الرئيس، والمشروعات العملاقة ببورسعيد التى انطلقت لأول مرة من مدينة بورسعيد.

وتطرق اللواء عادل الغضبان لأهمية الوعي بمتطلبات المرحلة الحالية والتعاون من أجل إنجاح خطط التنمية بالدولة المصرية، لافتا أن على الجميع العمل من أجل مصلحة الوطن في المقام الأول، موجها بأهمية نشر الوعي بين مختلف الفئات في المجتمع فالكل مسؤول وله دور في إنجاز خطط التنمية.

- عقد حوار مفتوح مع شباب الأحزاب و شباب الجامعات والهيئات

وحرص محافظ بورسعيد على عقد حوار مفتوح مع شباب الأحزاب و شباب الجامعات والهيئات والمراكز الشبابية و الإجابة على أطروحاتهم واستفسارتهم في العديد من القضايا، حيث استعرض محافظ بورسعيد شرحا تفصيليا لعدد من الموضوعات التي تهم الشارع البورسعيدي كأعمال تطوير الطرق، و المنظومة الصحية و ملف الإسكان وتشغيل الشباب والبطاقات الاستيرادية.

كما استمع محافظ بورسعيد لٱراء الشباب المختلفة و استفسارتهم، وتطلعاتهم لمزيد من أعمال التطوير، لافتا أن القيادة السياسية تؤمن بقدرات شباب مصر وتعمل على تأهيلهم وتمكينهم للمناصب القيادية الهامة للمشاركة في خطط التنمية التي تستهدفها الدولة في كافة الاتجاهات.

واكد المحافظ أنه سيتم عقد هذا المؤتمر بصفة مستمرة لتعريف الشباب بما تشهده المحافظة من إنجازات ومشروعات وتوعيتهم للتصدي لمحاولات تضليل الأفكار، فضلا عن الاستماع لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم والإجابة عليها.

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