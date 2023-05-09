الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مباحثات مصرية-أمريكية لتسهيل تصدير الموالح إلى أمريكا

مباحثات مصرية امريكية
مباحثات مصرية امريكية

بحث السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع نظيرة الأمريكي توماس فيلساك، ملف تصدير الموالح وتسهيل الصادرات إلى السوق المصرية إلى السوق الأمريكية، باجتماعهما على هامش اجتماعات مؤتمر قمة المناخ الخاص بالمبادرة الأمريكية-الإماراتية للابتكار الزراعي المنعقدة حاليا في العاصمة الأمريكية واشنطن.  

وبحث الوزيران أوجه التعاون الثنائي بين البلدين ومتابعة الملفات الفنية المتعلقة بزيادة التبادل التجاري وكذا الاستفادة بالخبرة الأمريكية في نظام التعاون الزراعي ومجابهة مشكلة تفتت الحيازة الزراعية.

وقدم "القصير" الشكر لنظيره الأمريكي على دعوته لحضور هذا المؤتمر المهم الذي يأتي في إطار ما تواجهه دول العالم من تحديات، مشيرا إلى التعاون الوثيق بين البلدين منذ زمن بعيد، وآكد على دعمه المتواصل لاستمرار هذا التعاون وأنه سيعمل عن قرب مع نظيره الأمريكي في دفع علاقات التعاون بين البلدين في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا.

وأكد "فيلساك" على الانتهاء قريبا من ملف تصدير الموالح المصرية إلى السوق الأمريكي.

مباحثات مصرية امريكية لتسهيل تصدير الموالح الامريكية إلى

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