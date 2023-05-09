الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الشباب يوجه بوضع دراسة لتنفيذ تكامل الجوانب الشبابية والرياضية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً مع قيادات وزارة الشباب والرياضة واللجنة العليا للإستثمار والتسويق؛ لمناقشة عدد من الملفات الاستثمارية والتسويقية بأنشطة مشروعات الوزارة، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تناول الاجتماع مناقشة مشروع طرح مراكز التنمية الرياضية بالمحافظات والتي تُعد منشأة رياضية في عواصم ومدن المحافظات والمدن الجديدة، ومجهزة بالمباني والإمكانات والملاعب، وتُدار بالأساليب العلمية والاقتصادية الحديثة لخدمة المجتمع في المجال الرياضي، وتحت إشراف كوادر فنية متخصصة وتتيح الفرص لاكتشاف المواهب الرياضية ورعايتها، وكذا مناقشة الموقف الحالي للطرح الاستثماري الخاص بالهيئات الأهلية والمنشآت الشبابية والرياضية

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة توجيه وزير الشباب والرياضة بإعداد دراسة متكاملة حول النقاط التسويقية والاستثمارية لاستضافة مصر دورة الألعاب الإفريقية للجامعات، عقب فوز مصر مُمثلة في الدكتور أشرف صبحي برئاسة الاتحاد الأفريقي الرياضي للجامعات.

أكد وزير الشباب والرياضة متابعته الدورية لكافة الملفات المتعلقة بالفرص الإستثمارية والتسويقية بكافة المنشآت والمشروعات الشبابية والرياضية  في مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي يعود بالنفع على تطوير الخدمات الشبابية والرياضية التي يتم تقديمها لأبناء المجتمع، وأيضا تقليل العبء عن كاهل الدولة من أجل القدرة على تطوير مختلف القطاعات الأخري، والذي يتم بالشراكة مع مختلف الجهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

ووجه الدكتور أشرف صبحي بوضع دراسة متكاملة لتنفيذ مشروع طرح مراكز التنمية الرياضية مع مراكز التنمية الشبابية، بحيث تتكامل الجوانب الشبابية والرياضية معًا، لافتًا إلى أهمية المشروعات الاستثمارية في المجال الشبابي والرياضي.

وشدد الوزير أيضًا على أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات التي تتضمن برامج وأنشطة شبابية ورياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، والمشروعات الإنشائية والطرح الاستثماري، والذي يأتي ضمن أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ومنها إبداع الجامعات، قطار الشباب، إبداع مراكز الشباب، ماراثون زايد الخيري، قادرون باختلاف، الحلم، ريحانه، المشروع القومي للمعسكرات، مراكز التنمية الرياضية والشبابية، ومسابقات الهجن، ومنحة ناصر للقيادة الدولية، والأولمبياد الحدودية.

وجدد الدكتور أشرف صبحي تأكيده على ضرورة استكمال الآليات المعنية بجذب الاستثمارات الخاصة بتطوير البنية الرياضية، وكذلك الإهتمام بتطوير البنية التحتية بمراكز الشباب وكافة المنشآت الشبابية والرياضية على مستوى جميع محافظات الجمهورية، ورصد كافة طلبات واحتياجات المراكز من أعمال التطوير والمضى قدماً فى تنفيذها وفق جدول زمنى محدد لخدمة أبناء مصر من النشء والشباب والمواطنين.

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أشرف صبحي وزير الشباب استثمارية الإدارية الجديدة الاستثمارات الخاصة التنميه الرياضيه الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة

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