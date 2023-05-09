الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات تتابع العملية التعليمية بجامعة الوادي الجديد

طلاب طب الوادي الجديد
طلاب طب الوادي الجديد مع الوفد الطبي

تابعت لجنة المتابعة المنبثقة من لجنة القطاع الطبي التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، اليوم،  العملية التعليمية بكليات الطب حديثة النشأة بجامعة الوادي الجديد، عبر تطبيق Zoom وذلك بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعميد كلية الطب، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء لجنة المتابعة الدكتورة نجوى نشأت، والدكتور محمد عبد المليك حسن.

وقال الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشرى، أن الزيارة تضمنت لقاء مع إدارة الكلية، ومتابعة حية لدرس إكلينيكي لطلاب الفرقة الثانية مع الدكتورة أسماء نادي والدكتورة أمل أحمد بقسم أمراض الباطنة، وذلك بمعمل المحاكاة، ودرس إكلينيكي للدكتور مؤمن لطفي مدرس أمراض القلب بالكلية على صوت عضلة القلب الطبيعي والأصوات المرضية باستخدام جهاز المحاكاة (cardio - sonic) وذلك على مدار ساعتين متتاليتين.

 كما عقدت اللجنة اجتماع مغلق مع طلاب الفرقة الثانية لمعرفة مدي سير العملية التعليمية بمستشفي الخارجة وكلية الطب، كما ألقى الدكتور محمد عبد المليك محاضرة عن التحديات ودور لجنة المتابعة في تحسين آداء كلية الطب.

وانتهت الزيارة بجلسة نقاشية مع السادة أعضاء هيئة التدريس المنتدبين والمعينين بالكلية لمناقشة تحديات نظام الدراسة (5+2) وأفضليته عن نظام (6+1)، وسوف يتم رفع تقرير للمجلس الأعلى للجامعات بما تم اليوم من قبل لجنة المتابعة التي أشادت بالعملية التعليمية بكلية الطب جامعة الوادي الجديد.

لجنة المتابعة المنبثقة لجنة القطاع الطبي للمجلس الأعلى للجامعات العملية التعليمية بكليات الطب حديثة النشأة بجامعة الوادي الجديد متابعة حية لدرس إكلينيكي جهاز المحاكاة

الأكثر قراءة

مصدر فلسطينى: الحديث عن سفر قيادات المقاومة المغتالين إلى مصر «ليس صحيحًا»

محافظ الوادى الجديد يتفقد سير الأعمال بمجمع المصالح الحكومية المميكن

أسطورة كرة السلة "دوين ويد" يزور عددًا من معالم مصر السياحية

مدبولى يوجه بسرعة إنهاء الاتفاقات الخاصة بشركات قطاع الأعمال العام المخطط طرحها

الإعدام شنقًا لعاطل بتهمة قتل أمين شرطة فى القليوبية

"الكهرباء والعدادات مسبوقة الدفع".. ندوة تثقيفية بـ"إعلام زفتى" بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تحض إسرائيل على احترام القانون الدولى الإنسانى

كواليس «السهم الواقى».. كيف جهزت إسرائيل للعملية العسكرية ضد غزة؟

الجزائر تدين العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة