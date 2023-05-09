لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات تتابع العملية التعليمية بجامعة الوادي الجديد

تابعت لجنة المتابعة المنبثقة من لجنة القطاع الطبي التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، اليوم، العملية التعليمية بكليات الطب حديثة النشأة بجامعة الوادي الجديد، عبر تطبيق Zoom وذلك بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعميد كلية الطب، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء لجنة المتابعة الدكتورة نجوى نشأت، والدكتور محمد عبد المليك حسن.

وقال الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الطب البشرى، أن الزيارة تضمنت لقاء مع إدارة الكلية، ومتابعة حية لدرس إكلينيكي لطلاب الفرقة الثانية مع الدكتورة أسماء نادي والدكتورة أمل أحمد بقسم أمراض الباطنة، وذلك بمعمل المحاكاة، ودرس إكلينيكي للدكتور مؤمن لطفي مدرس أمراض القلب بالكلية على صوت عضلة القلب الطبيعي والأصوات المرضية باستخدام جهاز المحاكاة (cardio - sonic) وذلك على مدار ساعتين متتاليتين.

كما عقدت اللجنة اجتماع مغلق مع طلاب الفرقة الثانية لمعرفة مدي سير العملية التعليمية بمستشفي الخارجة وكلية الطب، كما ألقى الدكتور محمد عبد المليك محاضرة عن التحديات ودور لجنة المتابعة في تحسين آداء كلية الطب.

وانتهت الزيارة بجلسة نقاشية مع السادة أعضاء هيئة التدريس المنتدبين والمعينين بالكلية لمناقشة تحديات نظام الدراسة (5+2) وأفضليته عن نظام (6+1)، وسوف يتم رفع تقرير للمجلس الأعلى للجامعات بما تم اليوم من قبل لجنة المتابعة التي أشادت بالعملية التعليمية بكلية الطب جامعة الوادي الجديد.