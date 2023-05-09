الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

غداً.. البابا تواضروس والبابا فرنسيس معاً في الذكرى الـ50 للقاء بين بولس السادس والبابا شنودة

البابا تواضروس والبابا
البابا تواضروس والبابا فرنسيس

يشارك البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، غدًا الأربعاء 10 مايو، في مقابلة الأربعاء العامة في ساحة القديس بطرس بروما.

وبحسب الفاتيكان، في يوم 14 مايو، سيترأس البابا تواضروس قداسًا إلهيًا في بازيليك القديس يوحنا في اللاتيران. ويزور بطريرك الإسكندريةالبابا تواضروس الثاني روما من التاسع وحتى الرابع عشر من  مايو الجاري.

وفي 10 و11 من مايو - كما ورد في تغريدة لأمانة سرِّ دولة حاضرة الفاتيكان - سيحيي البطريرك تواضرس مع البابا فرنسيس الذكرى السنوية الخمسين للقاء التاريخي لسلفيهما، القديس بولس السادس والبابا شنودة الثالث، الذي عقد في مايو عام 1973.

وفي هذه المناسبة، سيشارك البابا تواضروس في المقابلة العامة يوم الأربعاء 10 مايو، في اليوم التالي، 11 مايو، سيكون هناك لقاء خاص مع الأب الأقدس، وسيتضمن أيضًا وقفة صلاة، على أن يزور بعدها الدائرة الفاتيكانية لتعزيز وحدة المسيحيين.

وأخيرًا، في 14 مايو، سيحتفل اابابا تواضروس مع المؤمنين الأقباط في إيطاليا، وهم حوالي 100 ألف، بالقداس الإلهي في بازيليك القديس يوحنا في اللاتيران.

وأوضح الأب Hyacinthe Destivelle، أحد المسؤولين في دائرة تعزيز وحدة المسيحيين، أهمية هذه الزيارة المهمة لوسائل الإعلام الفاتيكانية واصفًا إياها بأنّها حجر زاوية في مسيرتنا نحو الوحدة. 

وذكّر الأب Destivelle باللقاء الذي تمَّ في 10 من مايو في عام 1973 في روما بين البابا شنودة والبابا بولس السادس اللذان وقعا خلاله اتفاقية كريستولوجية مشهورة جدًا، وكانت بمثابة نموذج لاتفاقيات مماثلة مع الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الأخرى التي تعترف بالمجامع المسكونية الثلاثة الأولى.

كما أشار أيضًا إلى أن هذه الزيارة تتمُّ في الذكرى العاشرة لزيارة البطريرك تواضروس الأولى عام 2013، بعد أشهر قليلة من انتخاب البابا فرنسيس والبطريرك تواضروس. 

في محور لقاء الصلاة يوم 11 من مايو سيكون موضوع مسكونية الدم تخليدًا لذكرى العديد من شهداء مختلف الطوائف المسيحية: لأنه بالنسبة للبابا فرنسيس.

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