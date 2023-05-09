القبض على عامل سرق ماشية من مزرعة ببورسعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط عامل بمزرعة فى بورسعيد وراء سرقة 21 رأس ماشية.

تبلغ لقسم شرطة شرق التفريعة من مالك مزرعة ماشية يفيد قيام خفير خصوصى بالمزرعة بسرقة 21 رأس ماشية من المزرعة خاصته الكائنة بدائرة القسم.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد توصلت جهوده إلى سابقة تعرف المبلغ على المتهم من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والاتفاق معه على العمل لديه بالمزرعة واستلامه العمل قبل الواقعة بفترة وجيزة، كما أمكن تحديد مكان اختباء المتهم بنطاق محافظة الفيوم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم أمكن ضبطه، وتبين أنه أحد الأشخاص، وبحوزته بطاقتى رقم قومى بأسماء مختلفة بخلاف اسمه - مبلغ مالى.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن المسروقات بمكان إخفائها بدائرة مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم.

وأضاف بحيازته للبطاقتين المضبوطتين بغرض إخفاء شخصيته عن المبُلغ حال تقدمه للعمل لديه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.