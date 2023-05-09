الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصين: مداهمة مكتب "كابفيجين" تهدف لحماية مصالح الأمن القومى

الصين
الصين

أكدت الصين أن عملية مداهمة مكتب شركة الاستشارات الأمريكية "كابفيجين"، في مدينة سوجو شرق البلاد، كانت تهدف لحماية "مصالح الأمن القومي والتنمية" الخاصة بها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين، عند سؤاله حول التحقيقات المتعلقة بالشركة: "قامت وكالات الأمن القومي الصينية والإدارات ذات الصلة بتنفيذ إجراءات تطبيق القانون ضد الشركة المعنية وفقا للقانون".

وأضاف: "يهدف ذلك لتعزيز التنمية الصحية للقطاع وحماية مصالح الأمن القومي والتنمية".

وكانت قناة "سي سي تي في"، التابعة للدولة، قد قالت، الإثنين، إن السلطات الصينية بدأت تحقيقا في شركة "كابفيجين"، وهي شركة استشارات مقرها الولايات المتحدة.

وحسب القناة، فإن التحقيق يستند إلى نتائج توصلت إليها السلطات الصينية مفادها أن العمليات المحلية لشركات الاستشارات الأجنبية تم استخدامها من منظمات من الخارج للحصول على أسرار دولة ومعلومات حساسة أخرى.

وأوردت وسائل إعلام رسمية في مقاطعة جيانغسو أن التحقيق تضمن مداهمة مكتب "كابفيجين" في سوجو.

الصين مدينة سوجو الأمن القومي وزارة الخارجية الصينية السلطات الصينية الولايات المتحدة

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