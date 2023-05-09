تشييع جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (صور)

بدأ قبل قليل، تشييع جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذى أسفر عن وقوع 13 شهيدا حتى الآن.

وكان من بين الشهداء الطبيب جمال خصوان مدير عام مستشفى الوفاء فى قطاع غزة، مع زوجته ونجله.

جنازة الطبيب جمال خصوان

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان لها، أن طواقم الإسعاف ما زالت مستمرة في إجلاء الضحايا من المناطق التي استهدفها الاحتلال، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بقطاع غزة.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة أهداف في القطاع بشكل مفاجئ، من بينها شقة سكنية في مدينة غزة، وبيت سكني في مدينة رفح جنوب القطاع.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إن 40 طائرة مقاتلة نفذت فجر اليوم غارات على أهداف تابعة لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، موضحًا أن العملية كانت مشتركة مع جهاز الأمن العام "الشاباك".

فلسطين تحمل الاحتلال مسؤولية التصعيد وجر المنطقة للعنف

وأدانت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، ان التصعيد الإسرائيلي الخطير استهدف الأطفال، والنساء، والبيوت في قطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس، وكان اخره استشهاد 13 مواطنا، من بينهم أطفال ونساء في قطاع غزة، و13 إصابة بالرصاص في نابلس، بالإضافة الى الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك.