شركة كندية تعرض تنفيذ مشروع لمعالجة البترول الخام بأسلوب صديق للبيئة فى مصر

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا عبر الفيديوكونفرانس مع رئيس شركة "BITCRUDE ENERGY" الكندية كال برودر ونائبه لتنمية الأعمال وائل ذكري؛ لبحث التقنيات المبتكرة التي طورتها لنقل ومعالجة البترول الخام بمعدل انبعاثات صفري، في إطار العمل على استخدام الوقود الأحفوري بأسلوب مستدام وصديق للبيئة.

وشهد اللقاء - حسب بيان للبترول - حضور عدد من قيادات وزارتى البترول والثروة المعدنية والبيئة، حيث استعرضت الشركة خلال اللقاء التقنيات المبتكرة التي طورتها وتعمل على تحويل الخام الى صورة صلبة، بما يجعلها آمنة على البيئة أثناء النقل وفقاً لاتجاهات توزيعه إلى الأسواق الداخلية أو الخارجية، ومن ثم إجراء عمليات المعالجة لإعادة الخام إلى حالته الأصلية، وكذلك إمكانية تكريره للحصول على منتجات بترولية عالية الجودة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع شهد بحث رغبة الشركة في التعاون مع مصر واهتمامها بالاستثمار على أرضها في هذا النشاط، وذلك في ظل ما لمسته من توجه مصري جاد لتبنى الأساليب المستدامة والصديقة للبيئة في مجال الطاقة وخاصة في استخدام الوقود الأحفورى بشكل مسئول بيئياً بهدف خفض الانبعاثات التزاماً بما أكدته قمة COP 27 في شرم الشيخ وانطلاقاً مما تتمتع به مصر من مكانة فريدة كمركز إقليمى للطاقة وبوابة لقارة إفريقيا.

وعرضت الشركة الكندية مقترح تنفيذ مشروع لمعالجة الخام وكذلك تكريره بتطبيق التقنيات التي تستخدمها بمعدل انبعاثات صفري، وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على دراسة مقترح المشروع الذي تقدمت به الشركة ومدى إمكانية تنفيذه.