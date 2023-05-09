القباج: 6 مليارات جنيه سنويًا لـ1.2 مليون من ذوى الإعاقة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على تنفيذ تدخلات مختلفة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة تشمل تغطية مليون و200 ألف من ذوي الإعاقة بالدعم النقدي "كرامة"، بتكلفة تقترب من 6 مليارات جنيه سنويًا، واستصدار 1.100 مليون بطاقة خدمات متكاملة، كما حرصت الوزارة على المساهمة في تطبيق كود الإتاحة لإجمالي 35 محطة مترو و14 محطة قطار بالشراكة مع وزارة النقل والمواصلات.

وأضافت أن الوزارة تقدم خدمات الرعاية والتأهيل من خلال 528 كيانًا تأهيليًا، بالإضافة إلى إنشاء 31 وحدة تضامن اجتماعي بجميع الجامعات المصرية توفر أجهزة تعويضية للطلاب المكفوفين ومترجمي إشارة للطلاب الصم وضعاف السمع، وتقوم بدفع المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين، حيث وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقوي العاملة لإطلاق المنصة الإلكترونية للتوظيف، للمساهمة في إيجاد فرص عمل لذوي الإعاقة وتيسير خدمات التقدم للحصول على فرص تشغيل سواء لدى الغير أو القيام بتنفيذ مشروعات متناهية الصغر.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى التعاون مع الجهات الحكومية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، بالإضافة إلى استمرار التنسيق مع صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة "عطاء"، والتعاون مع 450 جمعية أهلية من العاملين في مجال الإعاقة، هذا بالإضافة إلى دعم مبادرة البنك التجاري الدولي "قادر باختلاف" لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بسوق العمل، وتعاون وزارة التضامن الاجتماعي مع الهيئة الوطنية للانتخابات في أبريل 2022، بهدف تبادل بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار سياسة الحكومة الخاصة بتيسير وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لممارسة حريتهم الانتخابية.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثالث الذي تنظمه كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر في القاهرة، تحت عنوان: "الرعاية الشرعية والقانونية لذوي الهمم في ضوء رؤية مصر 2030"، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر.