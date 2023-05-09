الثلاثاء 09 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الأعلى للثقافة" يناقش أثر التكنولوجيا فى ثلاثية الماء والغذاء والطاقة (صور)

خلال ندوة الأعلى
خلال ندوة الأعلى للثقافة

عقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة "التكنولوجيا في التنمية المستدامة"، التي نظمتها لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري، بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية بالمجلس.

أدار الندوة الدكتور محمود أبو النصر مقرر لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري ووزير التربية والتعليم الأسبق.

ثم قدم الدكتور شريف حماد أستاذ الميكاترونيات بكلية الهندسة جامعة عين شمس ووزير البحث العلمي الأسبق، لإلقاء كلمته مؤكدًا اهتمام مصر بالبحث العلمي والتكنولوجي، وقال خلال كلمته إن مفهوم التنمية المستدامة المتكاملة (ISD) هو المستوى الأعلى من التنمية؛ وأكد ضرورة تحديد الجوانب المكانية والاجتماعية والثقافية للقضايا الاقتصادية والبيئية، وكذلك الحوكمة باعتبارها ركيزة أساسية.

كما تحدث عن ثلاثية (الماء والغذاء والطاقة) كنهج مرتبط مع مؤشرات الاستدامة (البيئة والثقافة الاجتماعية والاقتصاد).

وقال إنه مع زيادة تعقيد دمج الأنظمة ذات الصلة في عملية ISD ، فإن الحاجة تزداد إلى نظام أساسي تتقاطع فيه البيانات المختلفة باستخدام الأنظمة الآلية، و(IDA) هي الأداة المقترحة لتقديم الأنظمة الآلية إلى ISD. وأضاف أن النظام الأساسي المقترح هو النموذج الرئيسي لتقليل الفجوة بين النظرية والممارسة، موضحا أن استخدام البنية التحتية المادية بكفاءة يمكن من الحفاظ على أكثر استدامة تنمية آمنة بيئيًّا وشاملة اجتماعيًّا واقتصاديًّا.

وقال المهندس محمد عزام استشاري التحول الرقمي وعضو مجلس إدارة الجمعية الدولية لإدارة التكنولوجيا إن التنمية المستدامة مطلب للعالم كله، وقد ناقش مؤتمر المناخ الذي قامت مصر باستضافته مؤخرًا فى مدينة شرم الشيخ موضوعات الاستدامة والبيئة، وأكد أن منظومة التطوير التكنولوجي مرتبطة بالاقتصاد، فالاثنان تربطهما سياسة عامة، لذا يجب دائمًا الانتباه لمفهوم المرونة، وهو القدرة على امتصاص الصدمة، هذا ما حدث في أزمة كورونا، والتي تفاقمت لغياب هذا المفهوم "المرونة" فعندما أصبحت السياسات العامة قادرة على تفهم البنية المعلوماتية التكنولوجية استطاعت تجاوز الأزمة.

وأشار إلى مفهوم الاستثمار في البنية التحتية غير التقليدية، أي أنه ليس المقصود بالبنية التحتية فقط الطرق والمباني، لكن أيضًا الجامعات ومراكز الأبحاث التي تخدم القطاعات المختلفة.

خلال ندوة الأعلى للثقافة

D04FCA0B-38F6-46AC-8330-7EA3C066E57A
D04FCA0B-38F6-46AC-8330-7EA3C066E57A
B5E327B3-7E7D-4952-A210-3D128C1B326B
B5E327B3-7E7D-4952-A210-3D128C1B326B
AEB69AF9-1B69-404D-AFF0-10D4EA6C6EC8
AEB69AF9-1B69-404D-AFF0-10D4EA6C6EC8
F313C833-E008-4669-BB3F-4995C9AA5A88
F313C833-E008-4669-BB3F-4995C9AA5A88
الأعلي للثقافة البحث العلمي التحول الرقمي التكنولوجيا في التنمية المستدامة الثقافة الرقمية المجلس الأعلى للثقافة لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري مفهوم التنمية المستدامة

الأكثر قراءة

وكيل تعليم البحر الأحمر يتفقد تدريب مسابقة 30 ألف معلم

شركة كندية تعرض تنفيذ مشروع لمعالجة البترول الخام بأسلوب صديق للبيئة فى مصر

وكيل "تعليم الوادي الجديد" يتفقد مدارس "باريس التعليمية" للاطمئنان على سير الامتحانات

وكيل الصحة بأسيوط يتابع سير العمل بمستشفى الصدر والالتزام بتطبيق معايير الجودة

ارتفاع أسعار البترول وخام برنت يسجل 76.53 دولار

ضبط المتهم بدهس طالب بسيارته فى النزهة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن يدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وقصف غزة

التعاون الإسلامي: مجزرة غزة امتدادا للعدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني

تشييع جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (صور)